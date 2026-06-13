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UNICEF imenoval nogometaša Lamina Yamala za ambasadorja dobre volje

Ljubljana, 13. 06. 2026 00.15 pred 12 dnevi 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
Unicef Lamin Yamal

Osemnajstletni nogometni zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Lamine Yamal je bil imenovan za najnovejšega UNICEF-ovega ambasadorja dobre volje, ki se zavzema in poudarja pravico vsakega otroka do igre.

Imenovanje je objavljeno na mednarodni dan igre, ki ga obeležujemo danes, z namenom poudarjanja pomena igre za kognitivni, socialni in telesni razvoj otrok, ter na dan odprtja FIFA svetovnega prvenstva v nogometu 2026, na katerem bo Lamine zastopal svojo reprezentanco, Španijo.

Izjemno ponosen sem, da sem postal UNICEF-ov ambasador dobre volje, je povedal Lamine Yamal. Ko sem odraščal, sem imel le svojo družino, žogo, park in sanje. Nogomet mi je dal strukturo, občutek pripadnosti in upanje za prihodnost. Vem, kako pomembno je, da imajo otroci varen prostor za igro, kjer lahko preprosto uživajo v otroštvu, odkrivajo svet, dajo domišljiji prosto pot in rastejo. Vendar milijoni otrok po svetu odraščajo brez varnih prostorov za igro. Ko otrokom ni omogočeno, da bi se igrali, izgubijo priložnosti za razvijanje spretnosti, sklepanje prijateljstev in ustvarjanje svetlejše prihodnosti.

V vlogi UNICEF-ovega ambasadorja dobre volje se bo Lamine osredotočal na pravico otrok do igre ter na podporo otrokom, ki živijo v humanitarnih krizah, kot so konflikti ali naravne nesreče. Z več kot 87 milijoni sledilcev na družbenih omrežjih in bazo mladih oboževalcev ne le v Evropi, temveč po vsem svetu, ima Lamine Yamal izjemno možnost doseči in navdihniti številne ljudi ter nadaljevati svoje dosedanje prizadevanje za spoštovanje otrokovih pravic.

UNICEF

Na svetovni dan otrok leta 2024 je Lamine denimo napisal iskreno pismo svojemu mlajšemu bratu, v katerem je delil svoje upe za otroke po vsem svetu. Lani je svoje profile na družbenih omrežjih prepustil devetletni Ahinori iz Ekvatorialne Gvineje – domovine svoje matere – in ji omogočil, da svetu pokaže, kako vsakodnevno uresničuje svoje pravice. Skupaj s staršema je v kratkem videu obudil tudi spomine na njune otroške igre ter poudaril, kako igra povezuje generacije.

Od nogometnega igrišča do svetovnega odra Lamine Yamal s svojo strastjo in glasom podpira UNICEF-ovo poslanstvo za otroke, je povedala izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell. Z veseljem ga pozdravljamo kot ambasadorja dobre volje, ki bo zagovarjal pravico vsakega otroka do igre in varnega otroštva. V svetu, kjer se številni otroci soočajo s konflikti in revščino, je Laminova zavezanost močan opomin, da si vsak otrok zasluži priložnost za igro, rast in razvoj.

UNICEF

Laminovo imenovanje sovpada z objavo posodobljenih UNICEF-ovih podatkov o igri, ki razkrivajo, da več kot 90 milijonov otrok, mlajših od pet let – oziroma eden od sedmih otrok na svetu – doma nima nobenih pripomočkov za igro, kot so igrače, pripomočki ali drugi preprosti materiali za igro. Hkrati se 80 milijonov otrok, starih od 2 do 4 let – približno eden od petih – doma ne igra s staršem ali skrbnikom.

Najnovejše UNICEF-ovo poročilo predstavlja doslej najcelovitejšo globalno analizo dostopa otrok do igre doma. Temelji na podatkih iz skoraj 100 držav v obdobju petnajstih let do leta 2024. Ugotavlja, da se v zadnjem desetletju delež otrok, ki se igrajo s skrbniki, ni bistveno spremenil, medtem ko se je dostop otrok do zadostne raznolikosti pripomočkov za igro le rahlo izboljšal.

Ugotovitve kažejo, da tri četrtine otrok, ki doma nimajo možnosti za igro s skrbnikom, živijo v podsaharski Afriki in južni Aziji. Ti dve regiji predstavljata tudi približno dve tretjini vseh otrok, ki odraščajo brez pripomočkov za igro. Otroci v državah z nizkimi prihodki imajo za 25 odstotkov manj možnosti za igro s skrbnikom kot otroci v državah z visokimi prihodki, le manj kot polovica pa jih ima dostop do ustrezne raznolikosti pripomočkov za igro, v primerjavi s skoraj vsemi otroki v bogatejših državah. Znotraj posameznih držav so razlike največje med najrevnejšimi gospodinjstvi, podeželskimi družinami in otroki mater brez formalne izobrazbe.

unicef

Otroci v vseh regijah sveta in ne glede na raven prihodkov imajo skoraj polovico manj možnosti, da bi se igrali z očeti kot z materami ali drugimi skrbniki. Ta razkorak dodatno poglabljajo programi podpore staršem, ki so pogosto namenjeni zgolj materam, medtem ko očetje ostajajo večinoma prezrti.

Raziskave kažejo, da je igra ključna pri tem, kako se otroci učijo, gradijo odnose in razvijajo, še posebej kadar se igrajo skupaj s skrbnikom ali prijateljem. Kljub temu revščina, konflikti in pomanjkanje podpore milijonom otrok onemogočajo igro ter varen prostor brez nasilja in izkoriščanja, kjer bi lahko raziskovali in razvijali domišljijo. Takšne ovire imajo lahko dolgotrajne posledice za samozavest ter komunikacijske in socialne veščine, te posledice pa segajo tudi v odraslost.

UNICEF poziva vlade, podjetja in druge deležnike, naj:
- razširijo storitve, vključno s programi podpore staršem, ki spodbujajo igro in navezanost,
- vsem otrokom, starim od 3 do 6 let, omogočijo dostop do predšolske vzgoje in učenja skozi igro,
- zagotovijo, da ima vsak otrok dostop do varnih, vključujočih in dobro vzdrževanih površin za igro.

Naše novo poročilo kaže, kako lahko dejavniki, kot sta konflikt in revščina, staršem in skrbnikom otežijo zagotavljanje podpore, ki jo majhni otroci potrebujejo za rast in razvoj, je povedala Catherine Russell. Naložbe v socialno zaščito in storitve za zgodnje otroštvo lahko družinam zagotovijo čas in sredstva, ki jih potrebujejo, da otrokom omogočijo dober začetek življenja.

UNICEF

Pridružite se ekipi za otroke

Globalni športni dogodki, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, v ljudeh sprožijo duh povezanosti in skupnega prepričanja, da je mogoče storiti nekaj izjemnega. UNICEF poziva, da isti duh skupnosti usmerimo k otrokom, ki potrebujejo podporo sveta – otrokom, ki se soočajo s konflikti, pomanjkanjem hrane, naravnimi nesrečami in razseljevanjem.

Vsaka ekipa potrebuje podporo s tribun in tako, kot je za uspešno nogometno tekmo potrebnih vseh 11 igralcev, vsako majhno dejanje darovalcev prispeva k velikim spremembam za otroke, je povedal izvršni direktor UNICEF-a Slovenija Tomaž Bergoč.

Ekipi za otroke se lahko pridružite z donacijo na https://unicef.si/doniraj/ekipa-za-otroke/

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