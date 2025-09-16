Upravljaj letalo samo s svojimi mislimi

Ajdovščina bo med 17. in 20. 9. v središču pozornosti. InCastra 2025, eden največjih dogodkov industrije in podjetništva se letos osredotoča na inovativnost.

InCastra je večdnevni dogodek , ki združuje podjetniške zgodbe in dobre prakse, ki so dokaz, da je z vztrajnostjo, vlaganjem v znanje in strastjo mogoče uspeti. Iz Ajdovščine, ki velja eno najbolj prodornih občin v Sloveniji, izhajajo inovativna in globalno uspešna podjetja, kot so Pipistrel, Noordung, Ekstel, C-Astral, Incom ali VRC Springs. Mnoga med njimi bodo v času InCastre odprla svoja vrata in sprejela obiskovalce, na osrednjem dogodku, 20. septembra, pa boste na ajdovskem letališču lahko preizkusili tudi inovacije, kot je upravljanje letala samo s pomočjo svojih misli, pričakal pa nas bo tudi pravi robotski pes Moby in NAO robotka Lili iz robotskega laboratorija Katapult Robotika.

NE ZAMUDITE VRHUNCA INCASTRE 2025

20. septembra bo na letališču v Ajdovščini InCastra dosegla vrhunec . Dogodek za vse generacije bo v znamenju interaktivne predstavitve podjetij, univerze in društev ter zabavni program z letalskimi preleti. V ospredju bodo roboti, virtualna resničnost in interaktivne tehnologije, ki bodo obiskovalcem omogočile vpogled v prihodnost industrije in poklicev. Obiskovalci boste spoznali dejavnosti več kot 50 podjetij iz regije, produkte in možnosti za zaposlitve. Podjetja bodo predstavila tudi inovacije, ki oblikujejo prihodnost gospodarstva.

OKROGLA MIZA: Inovacije ali umetna inteligenca (AI)

17. septembra bodo v sklopu nacionalne konference Ljudskih univerz Slovenije in InCastre 2025 o pomembnih inovacijah, ki premikajo meje v medicini, na tehnološkem področju, v svetu zabave in kadrovanja razpravljali dr. Rok Sekirnik, dobitnik zlate nagrade za inovativnost GZS iz podjetja BIA Separations, dr. Miha Petrič, dr.med. iz UKC Ljubljana, Rebeka Kropivšek Leskovar, inženirka leta 2024, Jernej Česen, direktor Outfit7 ter Jan Bratina, tehnični direktor Deva Group.

Dogodek je brezplačen. Zaradi velikega zanimanja je prijava obvezna. Organizator dogodka je Zveza ljudskih univerz Slovenije. Program financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

InCastra za osnovnošolce

V petek, 19. septembra, se ekskluzivno odpirajo vrata izbranih podjetij za učence 8. razredov osnovnih šol iz občin Ajdovščina in Vipava. V sklopu projekta Mladi InCastra (22.-26. 9.) pa se bo več kot 350 učencev 9. razredov udeležilo izkustvenih delavnic in spoznavalo različne poklice. Projekt je bil nagrajen na nacionalni ravni v okviru Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva (SPIRIT) kot primer odlične prakse pri spodbujanju podjetniškega duha med mladimi.

