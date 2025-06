V 24 urah zabeležili več kot 300 vrst, od tega 100 zavarovanih V Radencih več kot 70 strokovnjakov iz štirih držav

V okviru dogodka BioBlitzSlovenija so Radence za 24 ur preplavili številni naravoslovci, oboroženi z daljnogledi, metuljnicami, zvočnimi detektorji, fotoaparati in lupami. Na pobudo Radenske Naturelle je več kot 70 strokovnjakov iz štirih držav, popisovalo floro, fungo in favno. Že po prvem pregledu so v sistem vnesli 300 vrst, od tega 100 zavarovanih vrst. Dogodek je znova dokazal, da lahko človek, industrija in narava uspešno sobivajo, če naravi le prisluhnemo.

OGLAS

V času, ko narava doživlja vse večje pritiske, je spremljanje števila in raznolikosti vrst ključnega pomena – a pogosto prezrto. Zato so raziskovalci biodiverzitete iz različnih organizacij leta 2017 zasnovali BioBlitz Slovenija, dogodek, ki združuje poznavalce vrst in prostovoljce pri intenzivnem raziskovanju biodiverzitete izbranega območja. Lani je pobuda prejela tudi nagrado Natura 2000 za slovenski inovativni dosežek znanosti.

Knjižnica podatkov o biodiverziteti bo letos še bogatejša

Letošnji BioBlitz, ki je v Radencih potekal na pobudo podjetja Radenska in Radenske Naturelle, je poleg slovenskih strokovnjakov za biodiverziteto privabil tudi strokovnjake iz sosednje Avstrije, Nemčije in Španije. Skupno se ga je udeležilo kar 72 strokovnjakov iz 32 različnih organizacij.

Biologinja odkriva nove mahove FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Popisovali smo glive, mahove, višje rastline, dvoživke, plazilce, netopirje in druge sesalce, ptice, različne skupine rakov, metulje, mravlje, kačje pastirje, hrošče, kožekrilce, stenice, škržade, kobilice, ribe in še bi lahko naštevali. Po prvih vtisih lahko rečemo, da je narava tukaj, kljub temu, da je trenutno zelo sušno, še kako živa, je povedal Nino Kirbiš, soorganizator Bioblitza, Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica. Presenetila ga je velika prisotnost invazivne vrste signalnega raka, po drugi strani pa visoka gostota rogača, največjega hrošča v Evropi. Kot zanimivost lahko povem, da smo našli tudi veliko urho, žabico, ki ima zenice v obliki srčkov. Bioblitz sta obiskala tudi biologa Werner Holzinger in Daniel Lizbauer iz Inštituta Ökoteam Graz: Območje reke Mure nam je dokaj blizu, saj imamo številne projekte v podobnih habitatih. Vseeno sva našla tukaj zanimive vrste. Presenetilo naju je, da sva našla škržatka, v Avstriji in Sloveniji ogroženo, redko vrsto, ki je tukaj v Radencih, ob reki Muri, prisotna v velikem številu.

V 24 urah je dvoje delo opravilo 72 biologov FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Terenskemu delu sledi urejanje in digitalizacija podatkov

24-urno terensko delo je za nami, sedaj pa večino udeležencev čaka še dokončno določanje vrst, pregled vseh fotografij in urejanje podatkov, ki je še bolj zamudno delo od samega terenskega popisa. Vse zbrane podatke bomo do konc leta javno objavili v lani vzpostavljenem državnem informacijskem sistemu za naravo – NarcIS, za katerega skupaj s partnerji skrbi Agencija RS za okolje (ARSO). Že v tem trenutku smo v sistem vnesli več kot 300 vrst, za občutek – pred tem je bilo v sistemu za to območje le 50 vrst, pove Damjan Vinko, Slovensko odonatološko društvo, soorganizator Bioblitza. Kot doda, bobo s tem dogodkom prispevali k izboljšanju znanja o biotski pestrosti Radencev oziroma tudi Slovenije kot take.

Biologi so raziskali območje več kot 4 km2 FOTO: Arhiv naročnika icon-expand

Veseli nas, da že prvi vpogled v našo okolico kaže, da je ekosistem kjer imamo naše vrtine in je v neposredni bližini naše polnilnice vode, živahen, uravnotežen in pester. To je pomemben dokaz, da v lokalnem okolju učinkovito sobivamo z naravo- kar je tudi naša vizija za prihodnost, je povedala Natalija Kreft, predstavnica podjetja Radenska S podporo Bioblitzu nismo samo prispevali k edinstvenemu popisu, temveč smo imeli priložnost spoznati, kaj nam naše okolje sporoča. Med drugim kako moramo kot podjetje in lokalna skupnost bolje poskrbeti za invazivne rastlinske in živalske vrste, da moramo spodbujati sonaravne kmetijske prakse kot je ohranjane cvetočih travnikov, saj ti predstavljajo življenjski prostor ogroženim vrstam organizmov.

Sodelovanje je ne samo potrebno – temveč tudi možno