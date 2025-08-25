V Barcelono jeseni in pozimi iz Trsta in iz Ljubljane

Ko se osrednja Evropa utaplja v sivini in mrazu, je čas za ugoden vikend pobeg v sončno in toplo prestolnico Katalonije!

Še tako velikim ljubiteljem jeseni in zime se v hladnih in sivih dneh kdaj zahoče sonca in nekoliko milejših temperatur. In ko se to zgodi, je čas za nepozabno vikend dogodivščino v Barceloni! S Počitnice.si lahko poletite v sončno Barcelono iz Trsta med septembrom in aprilom 3-krat na teden in iz Ljubljane med novembrom in marcem kar 2-krat na teden , ob četrtkih in nedeljah, v prazničnem decembru pa tudi ob torkih – in to z direktnim letom iz Ljubljane ! To pomeni, da lahko prihajajočo jesen in zimo praktično kadarkoli pobegnete pred mrazom in sivino ter se za 2, 4 ali 5 dni prepustite sproščenemu španskemu vzdušju, se sprehodite po sloviti promenadi La Rambla, občudujete arhitekturo Antonia Gaudíja in uživate v izjemni katalonski kulinariki.

Nikar torej ne čakajte, da zmanjka sedežev na letalu v želenem terminu in vam drugi izmaknejo najboljše namestitve po super ugodni ceni

Na Počitnice.si so za kratke počitnice v Španiji pripravili ponudbo za kar 466 hotelov od 2* do 4* v različnih delih Barcelone. Cene počitniških paketov z vključenim povratnim letalskim prevozom iz Trsta ali iz Ljubljane in hotelom za 2 noči se pričnejo že pri 199 EUR na osebo

V Barceloni vam tudi jeseni in pozimi ne bo dolgčas

Medtem, ko je poletna sezona na španskih prvotno namenjena uživanju v morskih radostih, so jesenski in zimski meseci kot nalašč za obisk znamenitosti, raziskovanje čudovitih kotičkov ter vrhunsko kulinariko v sproščenem vzdušju. Barcelona je pozimi namreč toplejša kot številna druga obmorska mesta, ima ogromno sončnih dni, temperature se gibljejo med 15 in 20 stopinjami Celzija, kar je kot nalašč za oglede znamenitosti in martinčkanjem v lokalih, turistov pa je občutno manj, kar pomeni tudi manj gneče in stanja v vrsti za obisk znamenitosti ter muzejev.

Barcelona pozimi – top ideje za čudovit vikend oddih!

Tudi v zimskem času so sprehodi po peščenih plažah nekaj, kar v Barceloni enostavno morate doživeti. Dolge peščene plaže so le korak stran od mestnega središča, v času, ko ni masovnega turizma, pa je tudi najbolj obljudena plaža Barceloneta izjemno prijetna za uživanje v soncu ali celo kak piknik na plaži.

V Barceloni morate vsekakor nekaj časa nameniti raziskovanju najbolj znane mestne ulice La Rambla z veličastno promenado, kjer se prepletajo zgodovinske znamenitosti, navdihujoča umetnost, prestižne trgovine in živahen utrip Barcelone. Usedite se v lokal, si naročite osvežilno pijačo in tradicionalne tapase ter uživajte v sproščenem vzdušju zimske Barcelone.

Barcelona je mesto, ki ga zaznamuje edinstvena in neponovljiva arhitektura Antonia Gaudíja. Njegovo najbolj prepoznavno delo je Sagrada Familia, veličastna bazilika, katere gradnja se je začela leta 1882 in še danes ni dokončana. Park Güell je pisan svet mavričnih mozaikov, igrivih oblik in arhitekturnih presenečenjnjegovi stanovanjski projekti, kot sta Casa Batlló in La Pedrera (Casa Milà), pa slovijo po valovitih fasadah, in živahnih barvah.

Katalonska prestolnica je v prijetno toplih zimskih dneh popolna tudi za aktivnosti na prostem. Že sam Park Güell se nahaja na vzpetini in denimo čudovite razglede na mesto. Športni navdušenci bodo uživali v Olimpijskem parku, za filmske panorame mesta pa se lahko peš, s kolesom ali s kabinsko žičnico odpravite na hrib Montjuïc, kjer najdete kopico znamenitosti, kot so Montjuïc Castle, Magic Fountain in Poble Espanyol.

Nogomet in tapasi – brez tega v Barceloni ne gre!

Ne glede na to, ali in koliko spremljate nogomet, je v Barceloni obisk slovitega stadiona Camp Nou, kjer domuje matični klub FC Barcelona, praktično nujen! Ne gre namreč samo za nogometno igrišče, tu boste priča izjemni atmosferi najbolj priljubljenega evropskega športa, prav tako se boste seznanili z zgodovino enega največjih nogometnih klubov na svetu. Barcelona je znana tudi po izjemni kulinariki, ki združuje sredozemske okuse, sveže sestavine in bogato katalonsko tradicijo. Med najbolj znane jedi vsekakor sodijo tapas, majhne porcije različnih jedi, ki so popolne za druženje. Ljubitelji riža ne smete zamuditi znamenite paelle, riževe specialitete z žafranom, pri mesnih jedeh pa boste zagotovo navdušeni nad butifarro, domačo klobaso, pogosto postreženo z belim fižolom.

Barcelona – popoln zimski vikend pobeg ob morju