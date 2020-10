V Nici razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti pred terorizmom

Francijo, ki je napovedala ostrejši boj proti islamskemu ekstremizmu, je pretresla serija krvavih napadov. V Nici so razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti pred terorizmom. Moški je namreč v cerkvi in pred njo do smrti zabodel dve ženski in duhovnika, več ljudi pa je ranil. Eno žrtev je tudi obglavil. V Avinjonu pa je policija ustrelila moškega, ki je z nožem in pištolo v rokah grozil mimoidočim, ob tem pa vpil Alah je velik. Tarča tretjega napada je bil francoski konzulat v Savdski Arabiji.