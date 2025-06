Vas je banka zavrnila? S podjetjem D-Dota do odobritve podjetniškega kredita v 24 urah

Podjetništvo je danes hitrejše kot kadarkoli prej. Uspeh pa ni vedno odvisen od najboljšega načrta – pogosto je odvisen od hitrosti in pravočasne podpore.

A klasične banke mnogim podjetnikom ne uspejo več slediti. V praksi se podjetniki vsakodnevno srečujejo z ovirami, kot so:

- Stroge bonitetne ocene.

- Dolgotrajna birokracija.

- Pomanjkanje razumevanja specifik posameznih panog.

- Togi pogoji in zahtevno zavarovanje.

Posledica? Veliko stabilnih in uspešnih podjetij ostane brez dostopa do ključnega financiranja, in to ravno takrat, ko ga najbolj potrebujejo.