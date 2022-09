Velik dvig morske gladine je zdaj 'neizogiben'

Nova napoved dviga morske gladine je alarmantna zato, ker so v zadnjem poročilu Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) predvideli dvig morske gladine "le" za 6-13 centimetrov.

Med modeliranjem višine morske gladine sicer prihaja do velikih razkorakov, opozarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, ki ni sodelovala v študiji, tako scenariji niso povsem gotovi. A če se bi napovedi uresničile, bi to pomenilo "propad pristaniških mest na severu Evrope, predvsem nizozemskih, pa tudi drugih mest na Baltiku. Ne vemo, kako se bo s tem lahko spopadel London denimo, zelo malo verjetno je, da bodo pristaniška mesta preživela." Poplave ob hujših vremenskih dogodkih bi bile katastrofalne, v Sredozemlju in posledično pri nas pa se zaradi zaprtosti sistema morda dvig ne bo tako močno občutil, še dodaja.

Po eni strani študija zagotavlja trdno oceno neizogibnega dviga morske gladine, po drugi pa uporabljena metoda ne ponuja časovnega okvira, v katerem se bo led izgubil. Kljub temu so raziskovalci na podlagi splošnega razumevanja sprememb ledenih plošč, kot je grenlandska, prepričani, da se bo večina dviga zgodila relativno kmalu. "Ne glede na to, ali prihaja čez 100 ali 150 let, prihaja. In dvig morske gladine, ki smo ga oziroma ga bomo povzročili, trenutno narašča zaradi podnebne usmeritve, ki se ji nočemo odpovedati," je dejal soavtor študije dr. William Colgan.