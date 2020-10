Vlada uvedla policijsko uro. Kakšne so izjeme?

Vlada je znova zaostrila ukrepe in uvedla policijsko uro. Med deveto uro zvečer in šesto uro zjutraj tako ne bomo smeli več zapuščati domov, razen če spadamo med izjeme. V teh urah bosta dovoljena odhod in prihod na delo in dostop do nujnih storitev, denimo do zdravstvene oskrbe. Izjema so tudi kakršne koli intervencije. Na izrecno vprašanje, ali bo zvečer še mogoče sprehajati psa, pa je notranji minister dejal, da bo dovoljeno tudi to.

