Dan velike odločitve. Koga bo izbrala Slovenija?

Danes je dan D. Volivci namreč odločajo, komu bodo za naslednje štiri leta prepustili vajeti v Sloveniji. Za tokratne državnozborske volitve na okoli 3000 voliščih po državi lahko svoj glas do 19. ure odda nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev. Obisk na voliščih je precejšen, do 11. ure je svoj glas oddalo več kot 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev. Kako se bomo odločili? Ker kaže, da bo tokratna volilna udeležba višja, kot je bila na prejšnjih volitvah, bomo morali na uradne rezultate verjetno počakati nekoliko dlje.

Okoli 3000 volišč je odprtih že devet ur. Čas za oddajo svojega glasu na državnozborskih volitvah ima 1.695.768 volilnih upravičencev, to pa lahko opravijo še do 19. ure. Kot je sporočila Državna volilna komisija, je do 11. ure svoj glas oddalo že 21,05 odstotka volivcev oz. 356.976 oseb.

Na volišču volivec prejme glasovnico z navodilom, da se glasuje samo za enega kandidata oz. kandidatko, in sicer tako, da se obkroži zaporedno številko ob imenu liste, ki je pred imenom kandidata. Glasovnica bo veljavna tudi, če bo volivec sicer glasoval drugače, vendar bo njegova volja jasno razvidna. Kakšna so še ostala volilna pravila? Preberite v priloženem članku.

V torek, sredo in četrtek so lahko volivci izkoristili tudi možnost predčasnega glasovanja. Izkoristilo jo je 7,7 odstotka volivcev, kar je najvišja udeležba na predčasnem glasovanju na vseh volitvah in referendumih doslej.

Natanko ob 7. uri se je po državi odprlo 2995 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča, ki bodo ostala odprta vse do 19. ure. A takrat lahko 1.699.433 volilnih upravičencev še vedno odda glas za svojega favorita, do takrat pa ostaja v veljavi volilni molk. Udeležba, ki so jo do 11. ure zabeležili na Državni volilni komisiji (DVK), kaže, da bo tokratna volilna udeležba višja, kot je bila na prejšnjih volitvah. Do takrat je namreč svoj glas oddalo že več kot 21,05 odstotka volilnih upravičencev oz. 356.976 oseb.

Glasovanje poteka tudi na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Kot so pred dnevi sporočili z DVK, so rešitev našli tudi za odprtje volišča v Moskvi. Kaj pa se bo zgodilo po zaprtju volišč? Kakšna je bila volja volivcev, bo znano zvečer, ko bodo predvidoma jasni obrisi nove sestave državnega zbora za prihodnji štiriletni mandat. A kot je sporočil direktor DVK Dušan Vučko, bomo morali zaradi večje udeležbe na uradne rezultate volitev najverjetneje počakati nekoliko dlje kot običajno.

Natančno ob 19.00 boste lahko sicer na naši televiziji POP TV že izvedeli rezultate vzporednih volitev. V volilnih štabih bodo prisotni tudi naši novinarji. Po 19.30 bodo na spletni strani DVK sproti objavljali delne neuradne rezultate in informativni izračun, kakšna bi bila glede na izide struktura parlamenta in kdo bi bil izvoljen. Dan po volitvah bodo izidom glasovanja prišteli tudi glasove, ki bodo prispeli po pošti iz Slovenije, na glasove iz tujine pa bo treba počakati do 3. maja. Uradni izidi naj bili znani do 10. maja, ko bo torej tudi dokončno znano, kakšna bo sestava državnega zbora.

Do konca glasovanja še vedno velja volilni molk. Morebitne kršitve lahko državljani do 7. ure zjutraj prijavijo Operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00. Med 7. in 19. uro pa bo prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejemala dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

