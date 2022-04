Do 10. ure 296 obvestil o kršitvah volilnega molka

Večina obvestil se nanaša na sporočilo elektronske pošte, poslano na večje število naslovov in ponavljanje oddaje o volitvah na televiziji, so na svoji spletni strani navedli na notranjem ministrstvu.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe od 800 do 3000 evrov za organizatorja volilne kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja volilne kampanje, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali samostojnega podjetnika ter od 150 do 250 evrov za posameznika.