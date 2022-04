'Državna volilna komisija nima podlage za nalaganje dodatnih obveznosti volivcem in zdravnikom'

Državna volilna komisija skuša tako volivcem kot tudi osebnim zdravnikom brez ustrezne pravne podlage naložiti dodatne obveznosti, ki jih po zakonu nimajo, menijo v Zdravniški zbornici Slovenije. Po tem, ko so okrajne komisije Državno volilno komisijo obvestile, da zdravniki v nekaterih zdravstvenih domovih zavračajo prošnje za izdajo potrdil volivkam in volivcem, ki želijo zaradi bolezni oddati vlogo za glasovanje na domu, je namreč DVK v dopisu zapisala, da je to nesprejemljivo, saj število vlog ni neobvladljivo in ne bi smelo predstavljati velike dodatne obremenitve za zdravnike.

"Takšen sklep DVK po mnenju ministrstva za zdravje nima ustrezne pravne podlage. Zato ministrstvo poziva DVK, naj znova preuči sklep, po katerem bi morali zdravniki izdajati zdravniška potrdila, s katerimi bodo lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, zaprosili za glasovanje na domu. V Zdravniški zbornici Slovenije smo prepričani, da mora Državna volilna komisija izvajanje takšnega sklepa zadržati," menijo v zdravniški zbornici. Sklep Državne volilne komisije sicer pravi: "Na podlagi 83. člena ZVDZ lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo." "Pri nespremenjeni zakonodaji ni razloga, da bi bila takšna potrdila tokrat potrebna. Iz veljavne zakonodaje namreč ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti tudi ustrezno zdravniško potrdilo," pa menijo v zdravniški zbornici. "Pri tem pa zbornica opozarja tudi na to, da niti iz sklepa DVK niti iz zakonodaje (83. člena ZVDZ) ne izhaja, na podlagi katerih kriterijev bi se zdravnik odločil za izdajo takšnega potrdila, na primer ali bi lahko tako potrdilo pridobil že volivec z blažjo boleznijo ali pa bi bila izdaja takšnih potrdil pridržana zgolj za osebe s hujšimi akutnimi boleznimi. Mnenje ZZS je podprlo tudi ministrstvo za zdravje," dodajajo. "Do sklepa Državne volilne komisije so se opredelili tudi v Združenju zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu s sklepom, da zdravniki družinske medicine takšnih potrdil ne bodo izdajali. Sklep, da zavrača dodatno administrativno obremenitev izbranih družinskih zdravnikov, je sprejel Razširjen strokovni kolegij družinske medicine pri ministrstvu za zdravje," še poudarjajo pri zbornici, kjer pravijo, da ne dvomijo, da bo DVK omogočila izpeljavo volitev brez nepotrebnih dodatnih obremenitev ter do razjasnitve pristojnosti in zakonskih podlag zadržala sklep, ki takšne obremenitve nalaga tako volivcem kot zdravnikom.