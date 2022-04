Državno financiranje bo prejemalo deset neparlamentarnih strank

Višina sredstev za financiranje političnih strank je trenutno določena pri 2,5 milijona evrov. Iz tega fonda je v prejšnjem sklicu DZ črpalo 13 političnih strank, devet parlamentarnih in štiri neparlamentarne. Tokrat se bo iz njega financiralo 15 strank, pet parlamentarnih in deset neparlamentarnih. Prejemki posameznih strank bodo zato sorazmerno nižji.

Dodatno so stranke upravičene tudi do povračila stroškov volilne kampanje. Po zakonu o volilni in referendumski kampanji liste, ki so osvojile poslanska mesta, za vsak dobljen glas prejmejo 0,33 evra. Liste, ki so na državni ravni prejele 2 odstotka od skupnega števila glasov pa za glas dobijo 0,17 evra.

Večji uspeh, več denarja

Če poslanci obsega omenjenega fonda za financiranje strank ne bodo spreminjali, bo relativna zmagovalka volitev Gibanje Svoboda na letni ravni prejela približno 710.000 evrov, za izvedbo volilne kampanje pa bo lahko počrpala do 134 tisočakov. Drugouvrščena SDS bo prejemala približno pol milijona evrov, za kampanjo pa bo prejela do 91.000 evrov. Prejemki NSi in SD se bodo gibali pri približno 170 tisočakih, za kampanjo pa bosta dobili povrnjenih do 26.000 evrov. Prejemki Levice bi lahko dosegali 130.000 evrov letno, povrnjenih pa bo dobila še 17 tisočakov za izvedeno kampanjo.

LMŠ, ki je na volitvah prejela 3,72 odstotka, bo za svoje neparlamentarno delovanje prejemala približno 115 tisočakov, za stroške kampanje pa bo lahko počrpala 7400 evrov.

Gibanje Povežimo Slovenijo (PoS) je kot koalicija petih strank dosegla 3,42 odstotka, s tem so presegli prag 1,5 odstotka, ki ga zakonodaja določa v primeru liste treh ali več strank. Iz proračuna bi lahko prejemali približno 110 tisočakov, za njihovo kampanjo pa bo povrnjenih do 6800 evrov. Govorec PoS Marko Balažic je pojasnil, da bodo sredstva delili na podlagi notranjega dogovora, ki so ga dorekli že pred volitvami, konkretnih podrobnosti pa ni želel razkriti.

Stranka Resni.ca bi z 2,86 prejetimi odstotki prejemala približno 100 tisočakov, za kampanjo pa ji bo država vrnila 5700 evrov. Medtem bo SAB z 2,61 odstotka nekaj več kot 90 tisočakov, za njeno kampanjo pa bo na voljo do 5200 evrov.