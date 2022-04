DVK in zdravniki vsak na svoji strani. Kaj bo s starejšimi volivci?

Referendum o vodah je kriv, da je Državna volilna komisija sprejela sklep, ki določa, da morajo tisti, ki želijo glasovati na domu, vlogi priložiti tudi zdravniško potrdilo, saj so zabeležili številne kršitve, pravijo. A sprejeti sklep nima pravne podlage, opozarjajo tako pravniki kot zdravniki, ki potrdil zato ne želijo izdati. Brez možnosti glasovanja tako ostajajo številni starostniki, ki so do zdaj lahko glasovali na domu, zdaj pa brez zdravniškega potrdila ne morejo, potrdila pa jim zdravniki ne želijo napisati.

Medtem ko so lahko starejši še na zadnjih parlamentarnih volitvah svoj glas oddali doma brez vsakršnega potrdila, pa zdaj ni več tako. Starostnik, star 95 let, je, ko je oddal vlogo za glasovanje na domu, prejel obvestilo, da mora zahtevi priložiti zdravniško potrdilo. Tega pri svojem osebnem zdravniku ni dobil, saj naj bi se zdravniki odločili, da potrdil ne bodo izdajali.

Zdravniško potrdilo ni potrebno, ko gre za volivke in volivce, ki bodo v času pred volitvami v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Te volivke in volivci so namreč vlogi za glasovanje na domu morali priložiti potrdilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji (npr. SMS-sporočilo ali potrdilo zVem). —Državna volilna komisija

Pri Državni volilni komisiji (DVK) pojasnjujejo, da so sklep, s katerim so odločili, da morajo volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, vlogi priložiti tudi zdravniško potrdilo, sprejeli zaradi vse večjih kršitev omenjene možnosti glasovanja na domu. Številne zlorabe so se zgodile prav na zadnjem referendumu o noveli zakona o vodah, ko so se za takšno glasovanje prijavili povsem zdravi volivci in ob obisku volilnega odbora na njihovem domu tudi povedali, "da se jim pač ni ljubilo oditi na volišče". Prav zato je DVK 3. februarja letos sprejela sklep, da je treba vlogi za glasovanje na domu priložiti tudi zdravniško potrdilo. Kot so pojasnili, zadostuje vsaka pisna potrditev zdravnika, da je oseba bolna in da zato ne more osebno priti na volišče. Komisija je tudi menila, da bi moralo biti zdravniško potrdilo za omenjeni namen brezplačno, a številni zdravniki, ki potrdilo izdajajo, zanj tudi zaračunajo, cene pa se gibljejo vse do 31 evrov, pojasnjujejo na DVK.

Iz zdravniške zbornice so sporočili, da so bili s sklepom DVK seznanjeni, a pojasnjujejo, da iz veljavne zakonodaje ne izhaja, da bi moral volivec ob vložitvi vloge za glasovanje na domu priložiti zdravniško potrdilo. "Zakonodaja se od prejšnjih volitev ni spremenila," poudarjajo in dodajajo, da odločitve o neizdajanju potrdil ni sprejela zdravniška zbornica, saj tudi nima pristojnosti, da bi jo sprejela. "Je pa bilo predlagano, da bi Državna volilna komisija omogočila izpeljavo volitev na enak način kot do sedaj, brez nepotrebnih dodatnih obremenitev, ter do razjasnitve pristojnosti in zakonskih podlag zadržala sklep, ki takšne obremenitve nalaga tako volivcem kot zdravnikom," so sporočili.

icon-expand Zdravniki volivcem ne želijo izdati potrdila, saj za to ni pravne podlage, pravijo. FOTO: Shutterstock