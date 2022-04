DVK: Na glasovnicah v vseh volilnih enotah bodo pravilni logotipi strank

Direktor DVK Dušan Vučko je v izjavi za našo televizijo v četrtek dejal, da naj bi njihova zaposlena ravnala malomarno, ko je dvakrat v tisk poslala napačne logotipe stranke. Posledično so morali tisk zaustaviti, zmanjkalo naj bi celo papirja.

Po poročanju Dela se je najprej zapletlo 6. aprila, ko so v celjskem Cetisu ob tisku dobili opozorilo iz 6. volilne enote o neskladnosti logotipov štirih strank (Naša prihodnost in Dobra država, DeSUS, Lista Borisa Popoviča in NSi). Tisk so zato ustavili po tem, ko je bilo natisnjenih že okoli 40.000 glasovnic in so bile te tudi že predane Pošti Slovenije. Zato so jih preklicali in uničili.

Zatem so znova preverjali logotipe, a so menda od sodelavke DVK spet dobili star logotip NSi in potrdilo, da je ustrezen. V Cetisu so zato znova začeli tiskati volilne glasovnice. A so že naslednji dan, 7. aprila, sredi dneva dobili klic, da logotip NSi ni pravilen. Do takrat so z napačnim logotipom natisnili že 110.000 glasovnic. Tudi te se je uničilo.

Šele v petek, 8. aprila se je torej začelo normalno tiskati volilne glasovnice. Tako so okrajne volilne komisije po poročanju časnika dobile glasovnice z zamikom, hkrati pa se je kasneje začelo pakirati tudi volilni material za glasovanje v tujini.