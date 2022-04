Erik Brecelj: Korupcija postane težava, ko v poslu dobi procente druga stran

Kdo bo novi zdravstveni minister, korupcija v zdravstvu, po nekaterih ocenah zaradi neurejenih nabav na leto izgine od 350 do 500 milijonov evrov. Čakalne dobe, ki so v času korone še narasle. In večna dilema javno in do kje zasebno zdravstvo. O vsem tem je tekla razprava v predvolilnem soočenju na naši televiziji. Izjave in obljube politikov so analizirali trije zdravniki, dr. Erik Breclj, prvi slovenski žvižgač, ki je večkrat razkrival sporne posle v zdravstvu, dr. Rok Ravnikar, specialist družinske medicine in dr. Jan Jamšek, specialist nuklearne medicine, tudi član organizacije Mladi zdravniki.