Podražitve vse večje, plače pa stagnirajo: Kakšne rešitve obljubljajo stranke?

Razmere na trgu dela sicer ostajajo zelo ugodne, zaradi pomanjkanja delovne sile in vse večjih podražitvah osnovnih dobrin (hrana, energenti itd.) so v nekaterih dejavnostih prisotni pritiski na rast plač. Število delovno aktivnih se je januarja medletno še povečalo, najvišja rast je bila v gostinstvu in gradbeništvu. Ob pomanjkanju domače delovne sile je bil prispevek tuje delovne sile k skupni rasti zaposlenosti januarja 50-odstoten. Registrirana brezposelnost je zelo nizka.

V Gibanju Svoboda si prizadevamo, da bi imeli vsi ljudje višje plače in država nižje davke, vendar le ob pogoju odgovorne drže do javnih financ. Postopnemu znižanju dohodnine ne nasprotujemo, vendar je stalna praksa te vlade, da v zakonske predloge, ki so državljanom všečni, podtakne tudi točke, ki so v tem primeru škodljive za javne finance, koristijo pa le najbogatejšim. Pravi učinek tega zakona bo viden šele čez tri leta, zato je način, kot ta predlog predstavlja vlada, za ljudi precej zavajajoč. Ob uveljavitvi vseh sprememb bi Slovenija leta 2025 beležila izpad javnofinančnih prihodkov v višini preko 800 milijonov evrov. Fiskalni svet je odsvetoval vladi sprejemati ukrepe, ki bi imeli dolgoročne posledice po krizi, še posebej pa bi mu morala prisluhniti zdaj, ko lahko zaradi vojne v Ukrajini pričakujemo še dodatne podražitve najprej energentov, nato pa tudi drugih dobrin.

Ta davčna reforma bo najbolj povečala dohodke in premoženje najbogatejših, najmanj pa ljudi iz nižjega in srednjega razreda, zato bo prispevala k povečanju dohodkovne in premoženjske neenakosti v Sloveniji. Z dvigom splošne olajšave bodo posamezniki z nizkimi in srednjimi dohodki dobili malo ali zgolj drobiž. Ta davčna reforma torej nesorazmerno nagrajuje bogate, ki poleg dohodkov iz dela dobivajo še nepremičninske rente in dohodke iz kapitalskega premoženja, medtem ko bodo tisti z nižjimi dohodki spremembe občutili le simbolično. Zato je ta dohodninska reforma napačna in jo je potrebno obrniti na glavo. Dati tistim, ki nimajo, tistim z minimalnimi in povprečnimi plačami ter mladim, da si bodo lahko ustvarili dom in družine. In vzeti tistim, ki imajo dovolj.

Plačni sistem javnega sektorja zajema skoraj 3000 proračunskih uporabnikov in več kot 170.000 zaposlenih javnih uslužbencev ter javnih funkcionarjev. V zadnjih letih se povečujejo razlike med posameznimi skupinami in podskupinami ter celo znotraj iste dejavnosti. V Gibanju Svoboda menimo, da bo zato treba pristopiti k prenovi plačnega sistema na način, da bodo upoštevane specifike vseh skupin zaposlenih, da bodo odpravljena porušena plačna nesorazmerja, da bodo avtomatizme napredovanja in nagrajevanja nadomestili motivacija in rezultati dela ter karierni razvoj, da bo privlačnejši tudi za strokovnjake iz zasebnega sektorja. Primerljivost med delovnimi mesti v javnem sektorju bo treba obravnavati glede na vse elemente vrednotenja skupaj – tako pogoje za zasedbo delovnega mesta kot zahtevnost dela, pogoje dela, odgovornost in pooblastila.

Zato ne podpiramo izstopa zdravstvenega sektorja iz sistema plač v javnem sektorju. Zavedamo pa se velike obremenjenosti in težkih delovnih pogojev zdravstvenih delavcev, zato bo plačni sistem v zdravstvu potreben celovite prenove, ki bo omogočala stimulativno plačilo.

V Gibanju Svoboda se zavedamo, da so aktualne zahteve sindikatov javnega sektorja do neke mere upravičene, saj je aktualna vlada začela podirati enotni plačni sistem s parcialnimi posegi in ločenimi sporazumi s posameznimi skupinami in zakonskim poskusom časovno omejenega dviga plač ene od skupin brez socialnega dialoga, zaradi česar je moralo posredovati celo ustavno sodišče. Zato za nas napovedi stavk posameznih sindikatov in izpeljana stavka javnih uslužbencev na področju izobraževanja niso bile presenečenje. Zavedamo se, da bo sklepanje novih dogovorov s sindikati javnega sektorja za naslednjo vlado zaradi parcialnih posegov v plačni sistem in slabe javnofinančne zapuščine aktualne vlade trd oreh. Še posebej zato, ker so po nekaterih ocenah njihove želje in zahteve vredne okoli 1,5 milijarde evrov. Vsekakor bo morala naslednja vlada s sindikati javnega sektorja voditi odkrit socialni dialog brez preferiranja posameznih skupin in z upoštevanjem javnofinančnih zmožnosti.