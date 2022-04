Finiš predvolilne kampanje in nabiranje zadnjih glasov

Poleg sklepne predvolilne konvencije NSi je bila sreda pravi dan zaključnih misli političnih strank, ki tekmujejo na državnozborskih volitvah. Svoje cilje, pričakovanja, ekipo kandidatov in ključna politična sporočila so predstavili še v štirih drugih strankarskih listah: zeleni strankarski novinki Vesna, koaliciji Povežimo Slovenijo ter v opozicijskih Stranki Alenke Bratušek in Listi Marjana Šarca. In kaj sporočajo?