Gale: 'Glas za nas ni šel v nič'. Pivčeva in v Vesni zadovoljni, Pirati razočarani

Predsednica je v izjavi v medijskem središču v Cankarjevem domu povedala, da je izjemno vesela in ponosna, da je stranki v tako kratkem času uspelo vzpostaviti močno in trdno bazo članstva in ustvariti mrežo stranke po Sloveniji.

Stranka Naša dežela je po rezultatih vzporednih volitev dosegla 1,8 odstotka glasov. Predsednica stranke Aleksandra Pivec je zadovoljna z rezultatom glede na to, da stranka obstaja komaj dobro leto. V stranki se zavezujejo, da bodo še naprej glasni zastopniki slovenskega kmetijskega prostora in kmeta, prav tako upokojencev in delavcev.

V stranki menijo, da slovenski kmetijski prostor politika že dolgo mačehovsko zanemarja, in se zato zavezujejo, da bodo njihov glasni zastopnik na dolgi rok. "Ne glede na to, da nismo uspeli prestopiti praga državnega zbora, nikakor ne bomo odnehali, stranko bomo gradili naprej," je še povedala Pivčeva.

Njihova volilna kampanja je trajala eno leto, v okviru le te pa so obiskali vse slovenske regije, pokrajine, številne vasi in mesta, kjer so se pogovarjali tudi z ljudmi, je povedala Pivec. "Delali smo na tem, da bomo predstavljali glas slovenskega kmeta, delavca in vseh tistih tihih ljudi, ki ne dosežejo političnega odločevalskega prostora v Ljubljani," je dodala.

"Glede na to, da smo ena najmlajših strank, smo dosegli kar lep rezultat," je dejal predsednik stranke Naša prihodnost Gale. Predsednik stranke Dobra država Mekicar pa je dodal, da so njihovi volivci v obeh strankah prepoznali boj za poštenost.

Stranki Naša prihodnost in Dobra država sta v skupnem nastopu po rezultatih vzporednih volitev sodeč dosegli 1,6 odstotka glasov. Njuna voditelja Ivan Gale in Smiljan Mekicar sta z rezultatom razmeroma zadovoljna in pravita, da bodo z uresničevanjem svojega programa nadaljevali. "Glas za nas ni šel v nič, smo tekači na dolge proge," je dejal Gale.

Vsem, ki so volili zanje, sta zagotovila, da bosta stranki s svojo politiko nadaljevali. "Nismo projekt za en dan, smo tekači na dolge proge in obljubljamo vam, da bomo svojo naravnanost nadaljevali še naprej," je dejal Gale. Kot je zatrdil, se bodo še naprej borili za integriteto, pravičnost, poštenost. "To je šele začetek nove zgodbe za našo prihodnost v dobri državi," pa je dejal Mekicar.

V piratski stranki se sicer že vidijo na lokalnih volitvah. To so sicer tretje parlamentarne volitve za Pirate. Leta 2014 so prepričali 1,34 odstotka volivcev, na volitvah leta 2018 pa dosegli 2,2-odstotno podporo.

"Upam, da naš čas še prihaja, ker naša bodočnost temelji na vsebini in mladih, ki v veliki večini predstavljajo piratsko stranko," je še dejal Tavčar. Ob tem se je zahvalil vsem, ko so podprli njihovo stranko, in vsem, ki so se udeležili volitev.

V Piratski stranki Slovenije so razočarani nad doseženim rezultatom, ki se je glede na rezultate vzporednih volitev ustavil pri 1,6-odstotni podpori. Razočarani pa so tudi nad tem, da v ospredju volilne kampanje ni bila vsebina, "ampak so to volitve proti", je v izjavi v medijskem središču dejal predsednik stranke Boštjan Tavčar .

Kampanja je bila za stranko po Macerlovih besedah učna ura, v kateri so se zelo veliko naučili. "Bil je čas, ko nam je bil medijski prostor zelo ozko odrejen, ko se je pri oddaji glasov izjemno preračunavalo in kljub vsem smo dosegli rezultat, ki smo ga veseli in nas ohranja," je dejal. "Glede na to, da je treba prilagoditi način življenja na tem planetu, obljubljamo svojim otrokom in vsem, ki so nam dali glas, da ne bomo obupali in naredili na naslednjih volitvah poteze, ki bodo šle v spomin," je dodal.

Tudi sopredsednica Urša Zgojznik je z rezultatom zadovoljna. "Mi smo z rezultatom izjemno zadovoljni, naša kampanja je bila čista in transparentna. Imeli smo kandidate v vseh volilnih enotah, imeli smo kandidate, ki jih nismo spoznali včeraj, ampak smo z njimi delali že zgodbe prej," je izpostavila. V Vesni se po njenih besedah veselijo jutrišnjega dne in prihodnjih mesecev. "Mislimo, da si Slovenija zasluži eno pravo zeleno stranko, ki bo reševala lokalne zgodbe, ki bo podajala smer Sloveniji, ambiciozno, trajnostno in takšno, da bo primerna za vse otroke in vnuke," je dejala.