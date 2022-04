Gibanje Svoboda o reševanju zdravstva: 'Prioriteta bo skrajšanje čakalnih dob'

Kot so poročali v oddaji 24UR , pri predsedniku stranke Gibanje Svoboda Robertu Golobu , ki se mu je danes zdravstveno stanje nekoliko poslabšalo, pravijo, da ne gre za hendikep, da je pa situacija res nekoliko nenavadna. Kampanjo bodo do konca pripeljali brez njegove prisotnosti, vse kaže, da ga tudi v štabu v nedeljo ne bo.

No, kritični do trenutnega "kaosa" v slovenskem zdravstvu, kot so nekateri ocenjevali, pa so bili v Cankarjevem domu različni zdravstveni strokovnjaki, tudi kirurg Erik Brecelj in ortoped Danijel Bešič Loredan, ki računa na ministrski položaj. V razpravi ga je pri tem podprl nekdanji zdravstveni minister Dorjan Marušič, ki je sicer ocenil, "da živimo v skorumpirani državi in bi bilo utopično si predstavljati, da bo korupcija v zdravstvu nična", da bi pa dobili dovolj vetra v jadra, če bi jo v štartu uspeli zmanjšati vsaj za 25 odstotkov.