Za težave z glasovnicami v tujini kriva tudi malomarna delavka DVK

Volivci v tujini morajo izpolnjeno glasovnico oddati najkasneje do nedelje zvečer do 19. ure.

Zaradi zamud pri prejemanju pričakovane pošte se množijo pritožbe volilnih upravičencev iz tujine, ki volilnega materiala še niso dobili, je poročalo današnje Delo. Na Pošti Slovenije zdaj pojasnjujejo, da so jim bile zadnje pošiljke za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v tujih državah s strani DVK predane le devet dni pred izvedbo volitev oziroma zgolj štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom.

Prva oddaja pošiljk za volilne upravičence s stalnim prebivališčem v tujih državah je bila sicer 13 dni pred pričetkom volitev, medtem ko je bila prva oddaja pošiljk za predčasne volitve v letu 2018 izvedena 17 dni pred izvedbo volitev. Že v primeru začetka oddaje pošiljk gre za štiridnevni zamik glede na ustaljeno prakso, ugotavljajo na pošti.

Prav tako je do zamika prišlo pri zadnjem dnevu oddaje pošiljk, in sicer so bile pošiljke Pošti Slovenije letos predane le devet dni pred izvedbo volitev oz. štiri delovne dni pred dnevom, ko je treba izvesti njihovo dostavo naslovnikom. V letu 2018 so bile zadnje pošiljke za predčasne volitve v DZ oddane 13 dni pred dnevom volitev oz. devet delovnih dni pred dnevom, ko je treba izvesti dostavo naslovnikom. V tem primeru gre za razliko pet delovnih dni glede na običajno prakso oddaje.

Pojasnili so tudi, da je prvi del pošiljk za volivce v evropskih državah v količini okoli 22.300 pošiljk prejela 11. aprila, naslednji dan pa je pošta prejela še okoli 12.000 pošiljk, ki jih je treba še skenirati, žigosati, usmeriti in pripraviti v poštne sklepe. Skupaj je šlo za 47 vreč, od katerih jih je bilo v naslovno državo 33 dostavljenih 13. aprila, 14 vreč pa je bilo dostavljenih naslovnim poštam naslednji dan. "Ker gre za prednostne pošiljke, bi morale biti vse omenjene pošiljke naslovnikom dostavljene najkasneje v torek, 19. aprila," so navedli.

V petek so prejeli še okoli 21.300 pošiljk, za katere je Pošta Slovenije poskrbela tudi med prazničnim vikendom. Pošiljke so bile iz Slovenije odpravljene v noči na torek. "Po zadnji preveritvi je na naslovne pošte evropskih držav že včeraj prispelo več kot 60 odstotkov vreč. Ostale bi morale na naslovne pošte evropskih držav prispeti danes, tako da bo dostava pošiljk praviloma izvedena do petka," so še dodali v sporočilu za javnost.

Ob tem so navedli, da so roki prenosa pisemskih pošiljk v mednarodnem prometu informativni, in ne zagotovljeni, zato Pošta Slovenije ne more odgovarjati za morebitno nepravočasno dostavo.

DVK o težavah ob pošiljanju volilnega gradiva v tujino

Državna volilna komisija (DVK) je pozno popoldne zaključila z redno sejo, na kateri je obravnavala poročilo o dinamiki pošiljanja volilnega gradiva za glasovanje po pošti iz tujine, seznanila pa se je tudi s potekom predčasnega glasovanja.

Direktor Službe DVK Dušan Vučko je na seji predstavil poročilo pošiljanja volilnega gradiva v tujino po posameznih dnevih: od odpošiljanja volilnega gradiva z uradno prazno glasovnico do sredine marca tistim izseljencem, ki imajo stalno bivališče izven Evrope, do pošiljanja volilnega gradiva volilkam in volilcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo v času volitev v tujini, kot tudi pošiljanja volilnega gradiva izseljencem na območju Evrope.

Težave so se, kot so po seji zapisali na DVK, pojavile na več ravneh: pri potrjevanju kandidatnih list s strani volilnih komisij volilnih enot, pri malomarnem opravljanju dela ene od zaposlenih na DVK in pri pošiljanju volilnega gradiva v mednarodni promet s strani Pošte Slovenije. Član DVK Drago Zadergal je ob tem dejal, da je Pošta Slovenije svoje delo opravila v osmih dneh, kar je v enakem času, kot na volitvah leta 2018.

Člani DVK so se strinjali, da se pri Pošti Slovenije preveri, v katere države so pošiljali glasovnice v soboto, 16. aprila, in v torek, 19. aprila, ko je bilo v tujino skupaj poslanih več kot 32.000 glasovnic. Obenem so se strinjali, da direktor Službe DVK pripravi pisno poročilo v zvezi s pošiljanjem volilnega gradiva v tujino.

Težav na predčasnih volitvah za zdaj ni bilo

Dosedanja volilna udeležba na predčasnem glasovanju je po podatkih okrajnih volilnih komisij precej višja od udeležbe na predčasnem glasovanju na volitvah v državni zbor leta 2018 in 2014. Zlasti v Ljubljani, kjer je na Gospodarskem razstavišču 14 volišč, se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo precej volilnih upravičencev. Posebnih težav ni bilo, razen na redkih voliščih, kjer so nekatere politične stranke agitirale preblizu volišč in so volilni odbori o tem obvestili policijo. Nekaj težav je bilo tudi zaradi okužb s koronavirusom pri članih volilnih odborov, ki so nato morali poiskati zamenjavo.