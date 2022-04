Taktično glasovanje proti vladi povzdignilo Goloba ter izločilo LMŠ in SAB

SAB in LMŠ 'žrtvi' velike Golobove zmage

In ko smo že pri KUL, je jasno, da so jim tokratne volitve zadale precejšen udarec. Medtem ko so SD, SAB, LMŠ in Levica prej imele 39 poslanskih mest, jih imajo tokrat le 12. Še več. SAB in LMŠ sploh nista presegli parlamentarnega praga. "Pomemben delež k zmagi Gibanja Svoboda so prispevali predvsem tisti volivci, ki pred tem niso odhajali na volišča, ter tisti, ki so prej dali glas za LMŠ in SAB," v komentarju rezultatov volitev izpostavlja direktorica Mediane Janja Božič Marolt. V strukturi volivcev zmagovalne stranke je bilo po njenih podatkih kar 17 odstotkov takih, ki na zadnjih volitvah niso volili, desetina pa takih, ki so pred tem volili katero od manjših strank.

Analitik javnega mnenja in direktor agencije Valicon Andraž Zorko rezultat državnozborskih volitev vidi kot poraz koalicije KUL. Kot pravi, je prevladalo taktično glasovanje v želji premagati Janšo. "To je eden večjih porazov – če jih jemljemo kot celoto – v zgodovini slovenskih parlamentarnih volitev," je dejal. Analitik Aljaž Pengov Bitenc se ne strinja z Zorkom, ki je prepričan, da so Kulovci dobro opravili svoje delo, da pa so se volivci tokrat odločili, da bodo žezlo boja za demokracijo predali Robertu Golobu. Brez tega, kar je KUL delal zadnji dve leti, Goloba ne bi bilo, opozarja, kar pomeni, da je Golob tako dober rezultat dosegel ravno zaradi strank Kula in podpore civilne družbe.