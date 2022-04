Inštitut 8. marec: Brez volilne pravice bi lahko ostalo več tisoč ljudi

Inštitut 8. marec opozarja, da bi lahko brez volilne pravice ostalo več tisoč ljudi. Izpostavili so pravočasnost dostave volilnega gradiva v tujino in onemogočeno glasovanje na veleposlaništvu v Moskvi, opozarjajo tudi, da bo okuženim s koronavirusom in nekaterim invalidom ter ljudem, ki se na volišču ne morejo zglasiti osebno, odvzeta volilna pravica.

V Inštitutu 8. marec so na novinarski konferenci opozorili, da so se prvi zapleti z volitvami zgodili s prehitro zaključenim rokom za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine – zadnjo uro vloga namreč ni bila dostopna.

Na inštitut so se obrnili Slovenci, ki živijo v tujini, deset dni pred volitvami svojih glasovnic namreč še niso prejeli. "Ta vikend so velikonočni prazniki, v tednu po volitvah, ko glasovnice iz tujine še lahko pridejo v Slovenijo, pa so trije prazniki," je dejala Neža Dvorščak z Inštituta 8. marec. "Skrbi nas, da je početje Državne volilne komisije (DVK) namensko, saj do tako poznega pošiljanja glasovnic v preteklosti ni prihajalo," je dejala Dvorščakova.

"Slovencem, ki živijo v Rusiji, na volitvah ne bo omogočeno glasovanje na ambasadi" Kot še eno od nedopustnih omejitev izpostavljajo onemogočeno glasovanje na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi in po pošti iz Rusije. "Zavedamo se, da Rusija napada Ukrajino. Vendar v tem ne vidimo razloga, zakaj bi bila našim državljanom odvzeta volilna pravica," je dejal Mark Užmah z Inštituta 8. marec. Pri tem so izpostavili volitve, ki v teh dneh potekajo v Franciji. "Tudi na Madžarskem in v Srbiji so 3. aprila izvedli volitve in na spletnih straneh veleposlaništev v Moskvi ni bilo mogoče zaslediti sporočil, da bi bilo glasovanje zaradi varnostnih ukrepov onemogočeno," je povedal Užmah.