Volivci po izobrazbi: SDS ima največ podpore med osebami z OŠ ali manj

Naredili smo primerjavo prvo- in drugouvrščene stranke na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Volivci v vseh izobrazbenih skupinah so največ glasov dali Robertu Golobu in njegovemu Gibanju Svoboda, največ podpore pa je dobil med ljudmi z visokošolsko oziroma višjo izobrazbo (37,9 odstotka). Ti so v manjši meri glasovali za SDS (15,7 odstotka).

Medtem pa je SDS največ svojih glasov prejela od tistih, ki imajo končano samo osnovno šolo ali celo manj. Takih je kar 30 odstotkov volivcev v strukturi stranke, ki jo vodi Janez Janša.

Največ volivcev ima sicer končano srednjo šolo. Ti so največ glasov namenili Gibanju Svoboda (37,3 odstotka), stranki SDS pa 22,5 odstotka.

Gre za podatke vzporednih volitev, ki jih je opravila Mediana.