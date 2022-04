Izteka se kampanja pred nedeljskimi volitvami

Zadnji dan volilne kampanje, ki se je začela 24. marca, stranke pripravljajo različne dogodke, srečanja in pogovore z volivci, da bi prepričale še neopredeljene. Nekateri pa danes pripravljajo zaključne dogodke kampanje. V Ljubljani bosta tako zaključna dogodka Levice in stranke Vesna. Medtem bodo vodje strank KUL Marjan Šarec (LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB) skupaj s podpredsednico Gibanja Svoboda Urško Klakočar Zupančič podali skupno izjavo.

Volilni molk bo trajal do nedelje do 19. ure.

Zadnjo priložnost za prepričevanje volivcev bodo predstavniki strank imeli še na današnjih soočenjih: na POP TV bomo pripravili sklepno televizijsko soočenje, Radio Slovenija pa bo v soočenju gostil predsednike vseh strank.

Danes bodo tudi objavljene še zadnje javnomnenjske raziskave oziroma volilne napovedi, ki bodo nakazale razpoloženje volivcev tik pred volitvami.

Kampanja se bo uradno zaključila opolnoči, ko bo nastopil volilni molk. Tega bo treba spoštovati do nedelje do 19. ure, ko se bodo zaprla volišča po državi. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce navajala k takšnemu ali drugačnemu glasovanju.

Na ministrstvu za notranje zadeve bo v času volilnega molka delovala dežurna služba, ki ji bodo lahko državljani sporočali podatke o domnevnih kršitvah. Od polnoči pa do 7. ure ter od sobote od 19. ure do nedelje do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Čez dan, torej v soboto in nedeljo od 7. do 19. ure, pa bo domnevne kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.