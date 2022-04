Jasnič: Upokojenci ostali brez stranke v parlamentu

Ljubo Jasnič je že čestital zmagovalcev današnjih volitev. Kot je dejal, se morda čudno sliši, a je stranka DeSUS tudi zmagala. Dobrega pol leta nazaj, ko je prevzel vodenje stranke, je bila ta po njegovih besedah pokopana, pisalo se je, da jih enostavno ni več, v teh šestih mesecih pa so dokazali, da so tukaj.

Istočasno pa je to tudi poraz. "Poraz naših poslancev, poraz Stranke Alenke Bratušek, poraz Naše dežele Aleksandre Pivec in verjetno bi lahko še koga naštel, ki so naredili vse, da bi ta stranka enostavno izginila," je dejal in dodal, da je vesel, da jim to ni uspelo. Zahvalil se je vsem volivcem, ki so jim dali svoj glas.