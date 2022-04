Kako politiki s kampanjami pritegnejo pozornost mladih na spletu?

V oddaji SVET smo v ospredje pred volitvami postavili vsebino: torej dali smo prostor in čas politikom, da povedo, za kaj se zavzemajo, kako razmišljajo, pa tudi, da smo lahko videli, kdo so. Imajo pa politiki v zadnjem času za svoje predstavitve ob televizijah, radijih in seveda jumbo plakatih še en velik prostor, kjer je dovoljeno vse in še več: splet, kjer politiki v želji, da bi nagovorili predvsem mlajše volivce, poskušajo vzbuditi njihova čustva, celo negativna, s kampanjskimi bizarnostmi namesto z vsebinskimi argumenti in političnimi programi.