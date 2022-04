Kako spraviti ljudi iz avtomobilov na vlake in avtobuse?

Na eni strani vse večje zavedanje, da bomo morali svoj življenjski slog spremeniti, če ga želimo vsaj približno ohraniti, na drugi slovenska pregovorna navezanost na avtomobile, ki so za večino še vedno prva izbira. Po podatkih Eurostata iz leta 2018 imamo v Sloveniji kar 550 avtomobilov na tisoč prebivalcev. Kako torej ljudi spraviti na javna prevozna sredstva? S tem vprašanjem smo se obrnili na osem strank, ki jim v predvolilnih raziskavah javnega mnenja kaže najbolje.

icon-expand Avto in vlak FOTO: Shutterstock

Mestni, primestni, medkrajevni, avtobusni, železniški … javni promet je bil dolga leta podhranjen, različni sistemi delujejo povsem ločeno drug od drugega, potovanje od točke A do točke B, sploh če smo pod časovnim pritiskom, pa postane izziv celo za najbolj vešče načrtovanja. Ko temu dodamo še razpršeno poseljenost Slovenije ter v številnih koncih tudi zaradi tega slabe in počasne povezave, nas prazni avtobusi in vlaki ne morejo več presenetiti. Dodaten udarec je javnemu prometu zadala epidemija, ki ga je za nekaj časa povsem ustavila. "Avto je skupaj s kolesom zmagovalec pandemije, največja poraženca pa sta javni promet in letalstvo," je marca lani ocenjeval Meike Jipp, direktor Inštituta za raziskovanje prometa pri Nemškem centru za letalstvo in vesoljske polete. Govoril je o Nemčiji, a bi prav lahko tudi o Sloveniji. Le da pri nas avto ni le zmagovalec pandemije, ampak kar osamosvojitve. Po letu 1991, ko smo skoraj polovico poti opravili z javnim prevozom, smo namreč zabeležili množično selitev z vlakov in avtobusov v avtomobile. Danes je v Sloveniji kar 550 avtomobilov na tisoč prebivalcev, z javnim prevozom pa opravimo zgolj 4,5 odstotka potovanj.

icon-expand Delež gospodinjstev, ki redno (1–7-krat na teden) uporabljajo javni potniški prevoz, po regijah, Slovenija, 2021.

Aprila lani objavljena raziskava Eurostata je pokazala, da v Sloveniji kar 86,4 odstotka vseh poti opravimo z avtomobilom; v EU jih več le Portugalci in Litovci. 80 odstotkov gospodinjstev ne uporablja javnega prometa oziroma ga uporabljajo redko, pa ugotavljajo avtorji Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2021). "Uporaba mestnega in primestnega avtobusa ali vlaka namesto osebnega avtomobila, ki je v slovenskih gospodinjstvih prevladujoče prevozno sredstvo, je pomembna zaradi zmanjšanja vplivov na okolje in vse bolj očitnih podnebnih sprememb. Razpršena poseljenost in dejstvo, da v mnogih primestnih naseljih ni ustreznega javnega prevoza, ter drugi osebni razlogi pa rabi javnega potniškega prevoza niso naklonjeni," so povzeli izsledke. Ključni dejavniki pri izbiri prevoza so čas, cena, udobje in navade, le peščica je navedla tudi vpliv na okolje. Težave poznamo, rešitve tudi, a ostajajo na papirju Razlogov za takšno stanje je veliko. Nezadostna povezanost, premalo intermodalnih prestopnih točk, neusklajeni vozni redi, predolg čas potovanja, zastarela vozila ... so na ministrstvu za infrastrukturo nekatere od njih našteli v predlogu zakona o javnem prometu. "Vse navedeno onemogoča uveljavitev javnega potniškega prometa kot atraktivne, stroškovno učinkovite in primerljive alternative oblike prevoza," zaključujejo. Kje so težave, torej vemo. Kako sistem izboljšati, pa očitno ne. Nenazadnje na omenjenem ministrstvu že od leta 2007 izvajajo projekt Integriranega javnega potniškega prometa, ki naj bi javni prevoz pocenil in približal ljudem, a v 15 letih pravih rezultatov še ni. Zatakne se namreč pri ključnem vprašanju: kako spraviti ljudi iz avtomobilov na vlake in avtobuse. V zadnjih letih je spodbuda prišla obliki brezplačnih in subvencioniranih vozovnic za nekatere kategorije prebivalstva, vlagalo se je železniško infrastrukturo, na voljo je prijaznejši nakup vozovnic, pa vendar so vlaki in avtobusi še vedno večkrat prazni kot polni. To posredno plačujemo vsi, ko država proračunska sredstva namenja za potnike, ki jih ni, da bi sicer potrebne, a nerentabilne linije ohranila pri življenju.

Ukrepi za spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, ki že veljajo: – Brezplačne vozovnice za medkrajevni potniški promet za upokojence, upokojence, starejše od 65 let, invalide in vojne veterane. – Brezplačne vozovnice za mestni promet za omenjene kategorije potnikov na območju Ljubljane in Maribor, od junija pa tudi Celja, Jesenic, Kranja, Kopra, Krškega in Novega mesta. – Subvencionirane vozovnice za študente in dijake za vožnjo povsod po Sloveniji, ne le do šole in domov. – Neomejeno potovanje za družine in skupine, v katerih je vsaj en otrok, mlajši od 14 let, ob sobotah, nedeljah in praznikih z vozovnico za 15 evrov (do pet potnikov) oziroma za 30 evrov (do deset potnikov). Vozovnica velja štiri zaporedne dni. – 75-odstotni popust za posameznike ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Javni potniški promet mora postati hrbtenica prevozov ljudi, zlasti v mestih, kjer je koncentracija avtomobilov največja in pri tem tudi največ onesnažujemo okolje. —Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec

Javni potniški promet bo moral biti v roku petih let zlasti v mestih brezplačen, če želimo nekaj narediti za okolje in podnebje, je danes ocenil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. S takšno potezo bi potniški promet postal tudi bolj privlačen za ljudi, avtobusi in vlaki pa bolj polni. V času jutranje in popoldanske prometne konice so sicer zapolnjeni, problem pa so vmesne ure, ko je veliko mestnih avtobusom praznih, je opozoril. Pri tem pa vozni redi med seboj še vedno niso usklajeni, neuresničen načrt so tudi enotne vozovnice, javni promet izgublja časovno tekmo z osebnim. Načrti, kot so gradnja tretjega pasu avtoceste mimo Ljubljane in dodatnih parkirišč v središču prestolnice, prav tako ne spodbujajo ljudi, naj se odpovejo avtomobilom, prej obratno. Ob čemer naj omenimo, da Ljubljano vsak dan pripelje 120 tisoč avtomobilov, slovenska gospodinjstva pa so, poudarjajo v društvu Focus, z več kot 16 odstotki v samem vrhu EU po deležu proračuna, ki ga namenijo za mobilnost. Korak v pravo smer bi lahko bila ustanovitev upravljavca javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države. Zakon, ki to omogoča, je v začetku meseca potrdil državni zbor, njegova izvedba pa ostaja na prihodnji vladi. Vprašanje strankam:

