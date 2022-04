Področja, kjer so stranke dale največ obljub, so mladi in stanovanjska politika. Nova Slovenija vidi največ manevrskega prostora, da pridejo mladi do stanovanja zlasti pri umeščanju v prostor in to na podeželskih občinah. "Neprofitna najemnina, po petih letih pa možnost odkupa stanovanja mladim," je obljubil Matej Tonin.

Gibanje Svoboda bi namesto jamstvene sheme, ki jo predlaga SDS, mladim za prvih deset let dalo davčno olajšavo: "Svojo dohodnino bodo lahko zbili na nič, če bodo to olajšavo investirali v nepremičnine," obljublja Robert Golob.

Golobova, Janševa in ena Toninova ideja so slabe, pravi mladi raziskovalec, ki se ukvarja s stanovanjskimi politikami. "To je spet mehanizem na strani povpraševanja, kar pomeni, da dviguje kupno moč, kar pomeni, da v pogojih, kjer primanjkuje nepremičnin, vsaj novih, veliko premalo, vodi v napihovanje cen. Nenazadnje je podoben tak ukrep tudi zdaj sprejeta jamstvena shema. Vse kakovostne stanovanjske politike morajo temeljiti na večanju kakovostne ponudbe predvsem javnih najemnih stanovanj. To, kar pa Tonin govori, s podeželja, je pa ena izmed glavnih težav. V Sloveniji je razpršena gradnja to, da ljudje gradijo na kmetijskih zemljiščih ali pa popolnoma razpršeno, kar pa vodi v prostorske probleme, javne, prometne, infrastrukturne in taka gradnja je z okoljskega in družbenega vidika nevzdržna," ocenjuje mladi raziskovalec iz Fakultete za družbene vede Klemen Ploštajner.