Katere fronte po volitvah čakajo novo vlado?

Slovenijo po volitvah čakajo številni izzivi. Gospodarske napovedi niso več tako obetavne, Umar naj bi pomladansko napoved gospodarske rasti znižal. Bodo cene še naprej vse višje, kupna moč pa nižja? Kaj bo s socialnim dialogom? Nekatere teme so v volilni kampanji prezrte, med njimi tudi položaj delavcev in njihove pravice. Pa vendar bo morala prihodnja vlada najti odgovore na to, kako bomo poskrbeli za najšibkeje in hkrati ostali gospodarsko zanimivi.

O izzivih, ki po volitvah čakajo novo vlado, sta v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila sindikalistka Lidija Jerkič in poznavalec gospodarskih gibanj Goran Novkovič. Med prvimi izzivi bodo tudi podražitve, kar že vidimo pri hrani in energentih. Vlada je sicer ukrepala in sprejela energetske bone za določene skupine, omejila ceno goriv. Da je vlada že v preteklosti delila volilne obljube in bonbončke, pol leta kasneje pa da smo se znašli v veliki recesiji, je kritična Jerkičeva. "Nižali smo plače, zamrzovali smo pokojnine in sprejemali druge ukrepe. Upam, da se to ne bo zgodilo, a bojim se, da nas čaka nekaj podobnega," pravi.

Novkovič se je medtem dotaknil tudi težav kadra v Slovenij. Poleg odhajanja dobrih kadrov v tujino je namreč izpostavlja tudi ovire pri prihajanju dobrega kadrov iz tujine v Slovenijo: "Ves svet se bojuje za dobre tuje kadre, ki lahko pripomorejo k temu, da bi imeli boljše izdelke in tudi storitve. Če bomo slednje bolje prodali, bodo imeli tudi delavci boljše plače, na drugi strani pa bodo zaradi večjih prilivov v državne blagajne imeli tudi upokojenci boljše pokojnine." Da so sicer bonbončki in olajšave potrebni za tiste najšibkejše, vsi ostali pa da so dolžni nekaj prispevati, da bo lahko država prebrodila krizo, ki bo nastala, je dejal ter poudaril, da povolilno obdobje prav tako ne bo čas za višanje plač. Kaj pa plače v javnem sektorju? Novo vlado pa medtem čaka še ena fronta - zahteve sindikatov javnega sektorja po višjih plačah. Vsule so se takoj zatem, ko so si zdravniki izpogajali višje plače. Slednje je sicer ustavno sodišče zdaj to razveljavilo, a zdravniki bodo vztrajali pri svojih zahtevah in pri izstopu iz enotnega plačnega sistema. Kaj pa ostali?

icon-expand Goran Novkovič in Lidija Jerkič FOTO: POP TV

"Določba, ki jo je razveljavilo ustavno sodišče, je bila ena od podtaknjencev. Na zadnja vrata v zadnjem trenutku, z upanjem, da tega nihče ne bo izpodbijal, so skušali potišat spremembo plačnega sistema samo za zdravnika," je o zvišanju plač dejala Jerkičeva, ki poudarja, da v določbi niso bile napadene zdravniške plače, pač pa način, na katerega vlada sprejema zakone. Jasna je, da mora nova vlada pogajanja odpreti z vsemi sindikati javnega sektorja ter se dogovoriti za celotni plačni sistem v javnem sektorju. "To je zagotovo težka naloga, ampak slej ko prej bo treba to v pogajanjih uredit," je poudarila. Novkovič medtem predlaga sidrišče za začetek pogajanj. To je po njegovem mnenju nekaj, kar Slovenijo nujno rabi. "Pogledati moramo po več podobnih državah, kakšna so razmerja med plačami v javnem sektorju. Od tu pa je treba narediti časovnico v kolikšnem času lahko pridemo do približno podobnih razmerij. Če tega ne bomo storili, se bo v naslednjem obdobju ponovila zgodba zadnjih 30 let," je dejal. Jerkič: Delavske pravice so tema, o kateri se ne govori Medtem pa so položaj in pravice delavcev, trg dela ter prekarnost teme, ki so v tokratni volilni kampanji v ozadju. Kaj to pomeni za prihodnost socialnega dialoga? "Eno od področij so tudi plače v zasebnem sektorju. To sicer ni naloga vlade, je pa njena naloga, da ustvarja pogoje, v katerih se bo lahko socialni dialog lažje razvijal in da se bodo podpirala kolektivna pogajanja," odgovarja Jerkičeva. Da pa so delavske pravice tema, ki je v resnici pravzaprav ni, je poudarila. "Prekarnost ni vezana le z gotovostjo zaposlitve, temveč tudi z davki. Če bi bila katerakoli vlada sposobna urediti, da bomo davke plačevali približno enako, potem ne bi bilo razlogov, za takšno obliko prekarne zaposlitve, saj te ne bi bile zanimive," meni.