Kdo lahko in kdo ne more zagotoviti stabilnih cen energentov? "Cena bo primerljiva tem, ki jih imamo danes," je dejal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec . "Če bom minister za infrastrukturo, vam to zagotavljam," je dodal. A Golob mu je odgovoril, da "to nima stika z realnostjo", saj da minister ne zagotavlja cen.

Padali so tudi očitki o višini plač. "Policijski minister točno ve, kakšna plača ga čaka po koncu mandata. Tudi on je med tistimi, ki bo najbolj razbremenjen," je poudaril nekdanji direktor podjetja Gen-i. "Bizarno je poslušati človeka, ki je v zadnjih letih zaslužil po 250 tisoč evrov bruto," mu ni ostal dolžan Hojs, ki je dejal, da ga čaka "približno pol taka plača, kot jo ima trenutno Golob". "Okoli 4000 evrov bruto," je dejal notranji minister, na kar ga je Golob popravil, da gre pravzaprav za neto plačo.

In vrelo je pri reševanju korupcije v slovenskem zdravstvu. "V resnici mi je žal za gospo Godec. Ko je bila v parlamentu na poziciji opozicije, je bila ena največjih bork proti korupciji. Danes je žal na poziciji, kjer mora biti očitno tiho in zagovarjati početje tistih, ki so dopustovali na Mavriciju, ne da bi znali pojasniti, kako so dobili denar za to," je bil kritičen Golob.

"Gospodu Golobu naj ne bo žal zame, saj nikogar ne branim. Me pa skrbi, če bo on na vladi, da bo imela vsaka nabava 15-odstotno provizijo, tako kot naj bi bilo v Bosni in Hercegovini," mu je odgovorila.

Soočenja pa se bodo nadaljevala. Na programu POP TV bosta še dve – prvo že prihodnji ponedeljek, zadnje pa prihodnji petek.