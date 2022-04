Finiš letošnje volilne kampanje in prepričevanje neodločenih

Predsednik SDS Janez Janša na strankarski konvenciji v družbi vseh svojih kandidatov za poslance in morda tudi z videopodporo tujih premierskih kolegov in mednarodnih političnih zaveznikov. Ustanovitelj Gibanja Svoboda Robert Golob pa na okrogli mizi o slovenskem zdravstvu s svojim favoritom za ministra Danijelom Bešičem Loredanom in kirurgom Erikom Brecljem. Tako bosta glavna kandidata za zmago na parlamentarnih volitvah stopila v finiš letošnje volilne kampanje. Kaj pa ostali večji politični igralci? Kdo vse in kako bo strankam pomagal prepričati zadnje neodločene volivce?

Velikonočni ponedeljek je, a za stranke, ki finiširajo pred nedeljskim praznikom demokracije ni počitka. "Pred nami so državnozborske volitve. Še daleč ne tako usodne, kot je bila osamosvojitev, vendar za slovensko prihodnost nič manj pomembne. /.../ Želim si, da bi kristjani svojo odgovornost do domovine izrazili tudi tako, da bi odšli na volitve in na njih izbrali prave voditelje." Tako kot premier v velikonočni poslanici prvak SDS. Zaključna konvencija vladajoče stranke bo sicer jutri v Medvodah. Sodeč po dosedanjih izkušnjah, lahko pričakujemo tudi videonagovore nekaterih tujih državnikov in Janševih zaveznikov, zlasti iz višegrajskih držav. V živo pa neuradno šefa EPP poslancev Manfreda Webra. Janšev najresnejši konkurent Robert Golob je medtem kramljal z najbolj znanim slovenskim proticepilcem."Če se izkaže, da je katerokoli omrežje zadaj, poudarjam katerokoli omrežje, zadaj in da jaz delujem v njihovem interesu, prosim lepo, naslednji dan me ni več," je sicer dejal Golob. Jutri pa bo za zaključno politično sporočilo v Cankarjevem domu organiziral okroglo mizo o zdravstvu. Kot ključni prioriteti Gibanja Svoboda, če bodo sestavljali vlado. Med govorci bo tudi prvi borec proti korupciji v belih haljah Erik Brecelj. "Podpiram aktivacijo kolega Danijela Bešiča Loredana, a v politiko ne grem," je povedal. icon-expand Robert Golob FOTO: Luka Kotnik Jutri bo dan D tudi za Levico, ko bo jih bo v svojem slogu znova podprl najbolj priznan slovenski filozof Slavoj Žižek. V sredo bodo imeli svoje zaključne prireditve tudi v LMŠ, Stranki Alenke Bratušek in koaliciji Povežimo Slovenijo. Isti dan bo tudi konvencija NSi, ki medtem stavi predvsem na svoje ministre in njihove igralske sposobnosti v kratkem filmčku, kako se neradi slikajo za volitve. Tanja Fajon bo z SD črto pod kampanjo potegnila v petek. Štiri stranke KUL pa z Gibanjem svoboda načrtujejo še skupen poziv k udeležbi na volitvah, a natančna izvedba še ni dogovorjena.