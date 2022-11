200 evrov letne rente za vsakega Bohinjca?

Bi Bohinjci lahko kmalu prejemali 200 evrov letne rente? To jim v svojem programu obljublja kandidat za bohinjskega župana, nekdanji novinar in urednik Bojan Traven, ki se že tretjič podaja v župansko tekmo. Da bi imeli od navala turistov, ki jih vse bolj duši, korist vsi in ne le nekateri, bi prihodke od turizma pravično razdelil med občane, pravi. Štiričlanska družina bi tako prejela 800 evrov letno. Njegova protikandidata pa pravita, da gre le za populizem oz. iskanje pozornosti.