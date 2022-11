51 občin že ima zmagovalca

Župani za izvolitev na funkcijo potrebujejo več kot 50 odstotkov oddanih glasov v občini. V tistih občinah, kjer nobenemu od županskih kandidatov danes to ne bo uspelo, bo o županu odločal drugi krog, ki je predviden za četrtega decembra. Medtem pa je v 51 občinah novi župan že znan, saj se v njih za to mesto poteguje le po en kandidat.

Skupno število volilnih upravičencev, ki so danes lahko odšli na volišča, je nekaj manj kot 1, 7 milijona. Volilna udeležba je bila sicer do 16. ure 32,72-odstotna. Najvišja udeležba je bila do 16. ure v občini Hodoš, kjer je na volišča odšlo že 65,64 odstotka volivcev, najnižja pa v Horjulu, kjer jih je glas oddalo 17,02 odstotka.

Na volišču so volivci prejeli najmanj dve glasovnici - za volitve župana in člane občinskega sveta. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele pa potekajo tudi volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti, zato so volivci v teh občinah dobili še glasovnico za te volitve.

Po napovedih ministrstva za javno upravo naj bi bili prvi delni izidi lokalnih volitev danes znani po 20. uri, nato pa se bodo podatki osveževali predvidoma do 23. ure oziroma preštetja vseh glasov v vseh občinah.

Najbolj pestro je bilo v zadnjih dneh v Občini Radenci

V Radencih je v prejšnjih dneh prišlo do precejšnega nasprotovanja med županskimi kandidati. Gibanje Svoboda je trenutnega župana in tudi ponovnega županskega kandidata Romana Leljaka obtožila kršitve volilne zakonodaje. Na predčasnih volitvah je Leljak vzel nežigosano glasovnico, jo obkrožil, objavil in pozneje raztrgal. A je občinska volilna komisija v Radencih zavrnila ugovor - očitane nepravilnosti po mnenju komisije niso vplivale na volilni izid. Leljak je očitke v četrtek zanikal in dejal, da gre za njegovo diskvalifikacijo kot protikandidata kandidatu Gibanju Svoboda.