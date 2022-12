Pred drugim krogom: 5374 glasov prednosti ni bilo dovolj

Šrotova prednost iz prvega kroga je sicer skoraj 14 odstotnih točk, a to še ni zagotovilo za zmago. Analitik Andraž Zorko v nedeljo pričakuje mobilizacijo volivcev, kakršno smo spremljali v Kopru pred štirimi leti.

V Mariboru si nasproti znova stojita Saša Arsenovič in Franc Kangler. A s to razliko, da ima Arsenovič zdaj za sabo štiri leta županovanja, v katerih je povlekel tudi nekaj spornih potez. In da so minila še štiri leta od t. i. mariborskih vstaj, ki so Kanglerja stale županskega položaja.

"Ne bi se znova odločil za kandidaturo, če bi aktualni župan delal dobro in za celotno mesto," pravi Kangler, ki se že tretjič poskuša vrniti na županski stolček.