PRENOS V ŽIVO: Gibanje Svoboda Romana Leljaka obtožuje hude kršitve volilne zakonodaje

"Na predčasnem glasovanju za letošnje lokalne volitve v Občini Radenci je prišlo v sredo, 16. novembra, do hude kršitve volilne zakonodaje. Kot je razvidno iz uradnega zaznamka Občinske volilne komisije, je v sredo okoli 13. ure županski kandidat Roman Leljak prišel v pisarno tajnice volilne komisije Sabine Gutalj. Nepooblaščeno in nezakonito je iz kupa glasovnic vzel eno nežigosano glasovnico za župane, odšel v sosednjo pisarno ter na njej obkrožil svoje ime. To nežigosano glasovnico je fotografiral in fotografijo kasneje objavil na družabnem omrežju. Glasovnico je pozneje raztrgal," so sporočili iz Gibanja Svoboda in dodali, da gre za hudo kršitev volilne zakonodaje. Nepooblaščena oseba je namreč dobila nezakonit dostop do volilnega materiala, kar lahko pod vprašaj postavi zakonitost županskih volitev v Občini Radenci, so pojasnili. Gibanje Svoboda je danes že poslalo pritožbo Občinski volilni komisiji, dogodek pa zaradi težje kršitve naznanilo tudi ministrstvu za notranje zadeve.

Gibanje Svoboda je sicer za 15.30 napovedalo izjavo, ki jo bomo prenašali tudi na 24ur.com. Ali bodo spregovorili tudi o omenjenem incidentu, ni znano.