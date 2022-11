Kandidat za župana se hvali s podporo 'prve predsednice države'

Oražem na volitvah nastopa s svojo listo, pred volitvami pa je za župansko kandidaturo zbiral podpise podpore. Konec septembra mu je tako na stojnici svoj podpis in posledično podporo podala tudi Nataša Pirc Musar, takrat še v vlogi kandidatke za predsednico države. Oražem je obisk Pirc Musarjeve ovekovečil in skupni fotografiji objavil na svoje profilu na družbenem omrežju Facebook.

Da bi predsednik oziroma predsednica države podprla katerega od kandidatk oziroma kandidatov ni običajna praks. Nataša Pirc Musar je pojasnila, da je še kot kandidatka na predsedniških volitvah podprla pet kandidatov na lokalni ravni, med njimi tudi Oražma. Kot občanka občine Domžale se je vedno aktivno udeleževala vseh volitev in referendumov, je pojasnila in dodala, da je zato konec septembra oddala podpis podpore za kandidaturo Oražma.

"Podprla me je kot kandidatka in podpira me kot predsednica"

"Po nedeljski izvolitvi na mesto predsednice se v zvezi z lokalnimi volitvami in referendumskimi vprašanji nisem več javno opredeljevala, ker sem zdi tako prav. Tudi po uradnem nastopu funkcije predsednice republike ne bom izražala podpore posameznim kandidatom ali strankam na volitvah (parlamentarnih ali lokalnih). Bom pa, kot sem že dejala, vedno javno in odločno pozvala k aktivni udeležbi," podporo kandidatov komentira Pirc Musarjeva.

Vendar je Oražem v četrtek na svojih družbenih omrežjih ponovno objavil fotografijo s Pirc Musarjevo in pripisal, da ima podporo uspešnih ljudi in navedel podporo "prve predsednica Republike Slovenije". Na vprašanje, ali mu je torej podporo izrekla tudi po izvolitvi je odgovoril, da ga je Pirc Musarjeva podprla kot kandidatka in "podpira me kot predsednica", po izvolitvi pa da sta se slišala, ko ji je tudi čestital za izvolitev.

Pirc Musarjeva je sicer dodala, da želi kot predsednica države osveščati o pomenu "politične participacije ter o pomenu udeležbe na volitvah in referendumih". Dodala je še, da bo predsednica republike postala po uradni prisegi 23. decembra in da takrat funkcijo predsednika Republike Slovenije s polnimi pooblastili opravlja gospod Borut Pahor.