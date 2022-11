Ali v Murski Soboti res 'vlada tuga'?

Denko Čeh je poudarila, da je srce vsake občine tržnica, kot denimo v Ljubljani. Anželj vzrok za 'mrtvo' ulico vidi tudi v dejstvu, da so vsi trgovski centri na obrobju mesta. Slednji po njegovem mnenju ljudi 'odganjajo' iz centra, odgovornost za to pa je pripisal Horvatu, ki je med drugim direktor BTC-ja Murska Sobota. Horvat je besede Anželja označil za "neumnost". Kot je dejal, se trgovskega središča ne da primerjati s centrom mesta, saj ljudem nudi povsem drugačne programe oz. vsebine. Veseli ga, da ljudje radi zahajajo v BTC, kar je v Mursko Soboto privabilo tudi nekatere ugledne ponudnike. Obljublja, da bo kot župan pristopil k sanaciji mestnega središča.

Mešič meni, da je treba najprej urediti javne zavode, saj da porabijo veliko denarja, v mesto pa pripeljejo malo vsebin. Denko Čeh je ob tem poudarila, da mora kot lastnica lokala vsak mesec zagotoviti 22.000 evrov za plače, zato meni, da bo znala gospodariti z mestnim proračunom. Mursko Soboto vidi kot neke vrste blagovno znamko, ki jo je treba promovirati.

Kako bi kandidati naredili Mursko Soboto bolj privlačno?

Mešič odgovarja, da je turizem v prvi vrsti odvisen od ponudnikov. Spomnil je, da je hotel Diana propadel, zdaj pa je prodan ponudniku, ki je tam naredil nadomestne prostore za dom starejših, ki se prenavlja. Kot pravi, potencial vidi v manjših ponudnikih in kmetijah. Realni moramo biti, da ni vse odvisno od občine, občina naredi platformo, potem pa mora biti nekdo, ki to prepozna: "Osebno bom delal z vsemi župani v regiji in hočem to zgodbo peljati preko regije." Kot poudari, sama stavba ne more biti središče turizma, ampak je tu najpomembnejša duša.

Anželj je poudaril, da imajo več turističnih produktov, reka Mura pa da je njihov ponos in blagovna znamka, prav tako nogometni klub, to lahko turistom s ponosom pokažejo, pravi. Turizem v Pomurju je zelo pomemben za razvoj celotne regije in turizem v Murski Soboti ima potencial, je prepričan Horvat. Poudaril je tudi pomen povezovanja znotraj regije. Turizem so ljudje in produkte prodajamo ljudem, pa pravi Denko Čehova. Ko je več ljudi, lahko prodamo več 'gibanice', pojasnjuje. Računa na lovski turizem, pohvali pa se, da bo prva županja, ki bo vozila 'brod', ker ima izpit za čoln, ki ga je opravila v Kopru.

Kaj pa je po mnenju kandidatov zaščitni znak Prekmurja? Denko Čehova bi se osredotočila na kulinariko in na dobrodošlico ljudem. Kot pa meni Horvat, ima Prekmurje za ponuditi mnogo več kot le gibanico ali trto. Prekmurje je mnogo več kot to, in kot pravi, si bo prizadeval, da ljudje spoznajo Prekmurje še na drugačen način, saj to ponuja še številne zanimive stvari.

O draginji

Anželj pravi, da lahko občina pri naslavljanju draginje odigra sekundarno vlogo, kot spomni, občina že zdaj subvencionira nekatere storitve. Vsekakor bomo poskrbeli, da ljudje ne bodo ostali na hladnem, to imamo možnost rešiti z začasnimi subvencijami, da bi ljudem pomagali prebroditi zimo, napoveduje. Horvat pa pravi, da je vesel, da imajo podporo vlade, saj je to privilegij, ki bi ga imela občina pod njegovim vodstvom, zatrjuje: "S predsednikom vlade sva se pogovarjala, da lahko občanom pomagamo tudi s pomočjo vlade in imamo kar nekaj predlogov, glede katerih se pogovarjamo tudi z vlado, in imamo zagotovila, da bodo upoštevani." Denko Čehova pa poudarja, da je treba pomagati najbolj ranljivim in da so položnice vedno višje, kar pomeni, da je manj denarja za investicije, od vodstva politike pričakuje, da cene regulira. Vse ukrepe vlade bomo preučili in se suvereno odločili, kaj potrebuje človek pri nas, napoveduje. Mešič pa pravi, da bo enakomerno pomagal vsem občanov, kot pravi, s tem misli na nižje položnice.

O 'nahrbtnikih'

Horvat je bil pred 20 leti kazensko ovaden v zadevi Mura. Glede kazenske ovadbe Horvat pravi, da je deloval v Nemčiji in ne v Murski Soboti in da na to ni imel vpliva, ovadbe so bile zavržene in sam meni, da je s tem zadeva zaključena. Mešič je v mestnem svetu dal glas sebi za imenovanje v svet Zdravstvenega doma in s tem, kot pravi KPK, kršil zakon o preprečevanju korupcije. Bi bil tak tudi vaš način vodenja občine? Kot odgovarja, njegov glas ni odigral glavne vloge oziroma ni bil odločilen, kot pravi, je legitimno izvoljeni svetnik. Kaj pa Anželj prinaša županski funkciji razen tega, da bi bila občina še vedno v rokah SD oziroma da bi nasledili Jevška? Kot odgovarja, je Jevšek v njem videl potencial in smatra, da ima dovolj znanja in kakovostnih kadrov, da lahko vodi občino. Denko Čehova je leta 2014 dobila le 92 glasov. Kaj bo tokrat štela za uspeh? "Prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi, verjemite v to," pravi Denko Čehova, ki dodaja, da bodo o zmagi odločali odstotki, a ljudje niso odstotki, zato je vse pozvala na volitve.