Bi lahko Celje prvič po letu 1998 dobilo novega župana?

Volivci bodo v knežjem mestu znova odločali o tem, ali podeliti Bojanu Šrotu nov, že sedmi mandat, ali pa se odločiti za nov obraz na čelu občine. Štirje protikandidati ga bodo izzvali, med njimi arhitekt Matija Kovač, sicer mestni svetnik Levice, na volitve pa se podaja kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev.

"Za kandidaturo sem se odločil, ker mislim, da je v Celju nujna sprememba v vodenju in načinu vodenju mesta. Zato, ker smo generacija, ki smo v tem mestu že kar nekaj časa zelo aktivni, imamo kaj pokazati, se zanesemo na strokovnost in znamo prisluhniti tudi idejam ljudi. Mislim, da je treba pristopiti k vodenju mesta bistveno bolj ustvarjalno in usmerjeno v prihodnost," je povedal Kovač.

Da je napočil čas za spremembo, meni tudi podjetnik Uroš Lesjak, na katerega stavi največja vladna stranka, Gibanje Svoboda. "Celje si vsekakor zasluži poklicnega župana, kajti pred nami so zahtevni projekti, projekti energetike, okolja, čaka nas res veliko dela. Sicer se lahko vsekakor zanašamo na dobro povezavo stranke Gibanja Svoboda z ministrsko ekipo in vlado. Tukaj vem, da imamo res dober plan in cilj za izvedbo."

Kandidat SD je Primož Brvar, direktor Nepremičnin Celje, kandidat Koalicije Celje je pomembno pa samostojni finančni svetovalec, Sandi Sendelbah.

Šrot je sicer prvič kandidiral leta 1998, ko je bil izvoljen v drugem krogu, na vseh naslednjih volitvah pa je slavil že v prvem krogu. "Enako pričakujem tudi v tem mandatu. Prepričan sem, da imam zaupanje ljudi, ne nosim nekega težkega nahrbtnika neizpolnjenih obljub, tudi to je pomembno pri opravljanju županske funkcije in ljudje v Celju vedo, da tisto, kar obljubimo, ponavadi tudi naredimo v zelo veliki večini."

V Celju so sicer na zadnjih lokalnih volitvah imeli najnižjo volilno udeležbo med mestnimi občinami, kot pravijo kandidati, pa si želijo, da bi bila ta letos čim višja.