Bo drugi polčas naklonjen Arsenoviču ali Kanglerju?

Franc Kangler (NLS) se je v drugem krogu, tako kot pred štirimi leti, pomeril s Sašo Arsenovičem, ki se s podpisi podpore poteguje za drugi mandat. V drugem krogu Kanglerja podpira tudi SDS, medtem ko so podporo aktualnemu županu Arsenoviču izrazili Gibanje Svoboda, SD in SNS. "Za nami je izjemno dobro obdobje učinkovitega dela in verjamem, da so volivci to prepoznali," je po zaprtju volišč dejal Arsenovič in dodaj, da je zelo optimističen. Na vprašanje, kakšna je bila kampanja v drugem krogu glede na prvega, pa je dejal, da je že kampanja iz prvega kroga pustila kar nekaj sledov. Na drugi strani mestnega središča, pa na rezultate čaka Kangler, ki ima precejšnja pričakovanja. Tokrat se za župana poteguje že petič. "Če človek iskreno misli in ga skrbi za ljudi, potem si vztrajen, da ljudem pomagaš in jim ponudiš to, kar si ljudje v Mariboru želijo," je dejal Kangler, ki pravi, da danes ni napet, prav nasprotno, zelo sproščen, saj je zanj že osem mestnih svetnikov, kolikor so jih dobili letos, odličen rezultat.