Bo Janković že v prvem krogu dobil svoj šesti mandat?

Vse kaže, da bo Zoran Janković dobil še en mandat na čelu Mestne občine Ljubljana. Po podatkih zadnje ankete se namreč prav lahko zgodi, da bo zmagal že v prvem krogu, saj naj bi zanj glasovalo kar 56,2 odstotka vseh volivcev. Za župana se sicer poteguje kar devet kandidatov.

Poleg Jankovića se za županski stolček potegujejo še kandidatka Levice Nataša Sukić, ki ima glede na ankete podporo 11,9 odstotka opredeljenih volivcev. Ostalih sedem kandidatov naj ne bi uživalo podpore višje od štirih odstotkov. Ti kandidati so: Aleš Primc, ki kandidira na listi Glas za otroke in družine, Tina Bregant, ki kandidira na listi stranke SLS, kandidat SDS Igor Horvat, kandidatka Vesne – zelene stranke Jasminka Dedić, Mojca Sojar (NSi), Jasmin Feratović (Pirati) in Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije in Konkretno).

Lokalne volitve sicer danes potekajo v 212 občinah po državi. Do 16. ure je po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 550.815 oziroma 32,72 odstotka volilnih upravičencev. To je nekaj manj kot na prejšnjih volitvah.

V mestnih občinah je bila udeležba 28,36-odstotna, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Med mestnimi občinami so najvišjo udeležbo do 16. ure zabeležili v Kopru, najnižjo pa v Ljubljani, in sicer 25,72 odstotka.

icon-expand Janković je glasoval na OŠ Oskarja Kovačiča, na volišče pa je prišel v spremstvu svoje žene. FOTO: Luka Kotnik

Janković: Pričakujem zmago že v prvem krogu Janković je ob oddaji glasu dejal, da upa, da bo čim več ljudi prišlo na volišča, saj so volitve praznik demokracije, se pa zave, da so volitve skoraj vsako nedeljo, kar mnoge odvrne. Glede rezultata pa je dejal, da pričakuje zmago v prvem krogu. Ena od prednosti Jankovića pred ostalimi kandidati je zagotovo to, da je večina prebivalcev MOL zadovoljna z njegovim dosedanjim delom. Druga pa, da so ostali kandidati politično manj znani in precej šibki. Še najbližje je Jankoviću županska kandidatka Levice, poslanka in nekdanja mestna svetnica Sukičeva.

Bo izgubil večino v mestnem svetu? Če bodo Jankoviću zelo naklonjeni volivci v bitki za obstanek na čelu občine, pa ne kaže tako dobro njegovi stranki na volitvah v mestni svet. Število svetnikov Liste Zorana Jankovića bi se lahko precej zmanjšalo, razlog pa naj bi bilo Golobovo Gibanje Svoboda. Na prejšnjih volitvah je Jankovićeva lista osvojila 42,4 odstotka glasov. Zanimivo bo videti, koliko teh glasov mu bodo odnesli kandidati Gibanja Svoboda in ali bo - kar napovedujejo ankete - županova lista izgubila absolutno večino v mestnem svetu. Pa tudi, če jo bo, vsa dogovarjanja pred tokratnimi volitvami tečejo v smeri, da bi lahko Jankovićeva in Golobova lista po volitvah sodelovali.