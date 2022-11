Bo Nova Gorica postala gospodarstvu prijazno mesto?

Tomaž Horvat pravi, da bi lahko skupaj z akterji, ki oblikujejo goriški politični prostor marsikaj peljali drugače, to se je kazalo predvsem v odnosu do krajevnih skupnosti, ki jim morajo po njegovem mnenju dati večjo avtonomijo. Le skupaj povezani ne glede na ideološke smernice lahko naredimo preboj in Novo Gorico zapeljemo nazaj na tirnice, ko je bila ena izmed vodilnih mestnih občin, je prepričan.

Miklavič na to, da ankete kažejo, da njegovi obeti za ponovno izvolitev niso najboljši, odgovarja, da je Gibanje Svoboda pač prineslo nov veter v politiko. Kot sicer zatrjuje, jim je v tem mandatu uspelo rekordno število investicij. Kot je pojasnil, imajo območja pripravljena za stanovanjsko gradnjo, pridobili so laskav naslov evropske prestolnice kulture, se je pohvalil in dodal, da se je trend obrnil navzgor.

O gospodarskem razvoju mesta Kot pravi Turel, je zastal gospodarski razvoj mesta in da so vse okoliške občine bolj učinkovite pri črpanju državnih in evropskih sredstev. Kot trdi, je v zadnjih treh letih viden tudi trend odseljevanja. Težavo vidi tudi v pomanjkanju dialoga in pogovora. Izpostavil je, da je pereča problematika dogajanje glede dviga cene vode v občini. Komunalno podjetje je namreč po njegovih besedah že julija obvestili občino, da trenutna cena vode ne zdrži več. To obvestilo je bilo do pred mesecem dni v predalu na občini, spomni. Kot zatrjuje Turel, bi on, če bi bil na mestu župana, takoj reagiral. Aktualni župan na to odgovarja, da je vlada mesece in mesece obljubljala, da bo pomagala.

Horvat na vprašanje, zakaj ni povezovanja na gospodarski ravni z okoliškimi občinami, ki ga zagovarja, uresničil že ko je bil mestni svetnik, odgovarja, da v tem mandatu ni bil svetnik: "Videl sem, da brez prodorne gospodarske strategije ne bomo uspeli realizirati ostalih prodornih projektov." Kot zagotavlja, bo prvi teden, če bo župan, sklical vse obrtnike in podjetnike ter strokovnjake, s katerimi bodo skupaj iskali rešitve.

Pavlica na vprašanje, ali ni bila dovolj zavzeta na mestu podžupanje, zadolžene za družbene dejavnosti, glede na to, da ljudje odhajajo iz Nove Gorice, odgovarja, da ni bila zadolžena za gospodarstvo. Kot pravi, imajo v občini izjemne pogoje za gospodarski razvoj in da bo Nova Gorica gospodarstvu prijazno mesto.

Za novogoriško občino je izjemnega pomena igralništvo. Toda, kot se je pokazalo zlasti med epidemijo, občina potrebuje alternative. Kje alternative vidi Horvat? Kot odgovarja, so alternative v strateškem razmišljanju naslednjih 15 let in določitev prioritet. Meni, da mora mestna občina to dejavnost igralništva podpirati. Skupaj z njimi pa moramo poiskati nove rešitve, da bodo vlagali tudi v turizem in druge dejavnosti in da dobijo sredstva od države, pravi.

O stanovanjski problematiki

Miklavič na dejstvo, da je pred štirimi leti obljubljal 150 novih občinskih stanovanj, a vse, kar je novogoriški stanovanjski sklad uspel zgraditi v tem času, je osem stanovanj v Prvačini, odgovarja, da je stanovanjska problematika izredno pomembna in da so se prvi tega lotili. Kot pravi, to doslej ni bila prioriteta, zato ni bilo pripravljenih prostorskih aktov ali terenov, da bi se lahko zidali. Kot zatrjuje, se bo veliko gradilo, na stanovanjskem področju je za gradnjo pripravljeno veliko in zato pričakujejo v naslednjih letih 400 novih stanovanj.

Turel v programu obljublja konkretne številke, koliko stanovanj in kje bi v štirih letih zgradili. Nič pa o tem, kje bi za gradnjo dobili denar. Kot je odgovoril Turel, bi sredstva za gradnjo dobili iz naslova državnega stanovanjskega sklada.

Kako bi mlade v domačem okolju zadržala Pavlica? Zadnji razpis za namenska stanovanja za mlade je bil objavljen septembra 2020 in zaključen sredi oktobra istega leta, pred več kot dvema letoma torej. Kot odgovarja, je treba spremeniti prostorske akte, da se omogoči pozidava tudi na podeželju in da je možna gradnja v Novi Gorici. Ko se bo gospodarstvo razvijalo, se bodo tudi mladi vrnili, je prepričana.

O EPK 2025



Eden izmed pomembnejših projektov, ki čakajo občino, je projekt Prestolnica evropske kulture (EPK) 2025, kjer bosta vlogo skupaj prevzeli italijanska in slovenska Gorica. Aktualnemu županu ob tem očitajo, da se je priprav lotil prepozno in da javnost še vedno ni videla konkretnih načrtov za projekt, pa smo že skoraj leta 2023. Zato je Miklavič pokazal liste s konkretnimi načrti in odvrnil, da se mu preveč očita. Povedal je, da z ekipo ne bi šel v gradnjo začasnih stavb ampak obnovo že obstoječe kulturne infrastrukture s poudarkom na železniško območje, ki bo leta 2025 zaradi porasta obiskovalcev moralo biti čim bolj učinkovito. "To bo omogočilo nadaljnji razvoj v regiji," je zaključil. Poleg postaje bodo prenovili tudi perone in progo, v mestu pa Trg Evrope in objektov.

Horvat meni, da je EPK velika priložnost za Novo Gorico, a da z infrastrukturo zelo zamujajo. "Projekt bo realiziran leta 2035, ne pa leta 2025, če smo realni," je bil kritičen in dodal, da je eden izmed drugih pomembnejših projektov, ki že od leta 2014 stoji, izgradnja novega kulturnega doma za sodiščem. Predlaga, da se z evropskimi sredstvi raje lotijo slednjega in ga poimenujejo po pokojnemu pisatelju Borisu Pahorju."Vsi so kritični, saj občani niti točno ne vedo, kaj je evropska prestolnica kulture," je se je v pogovor vključil Turel. Ob tem je izpostavil, da v projekt zaenkrat niso vključene niti šole, prebivalci stare Gorice, javni zavodi na področju kulture ... "Zavodi, ki delujejo na področju kullture so vključeni in bodo prispevali k programu," ga je prekinil aktualni župan, a dodal, da so jih vključili šele pred kratkim. Turel je nato pripomnil, da smo že konec leta 2022 in da " je pred kratkim prepozno" ter da je vlada projektu uspela zagotoviti 10 milijonov evrov, ki da jih prej Miklavič ni uspel zagotoviti sam. "Pogovori že tečejo, upam, da bomo zagotovili še dodatnih 20 milijonov," je čez aktualnega župana nadaljeval Turel. Miklavič pa se je zagovarjal, da je zagotovljenih sredstev bistveno več. Osem milijonov naj bi jim zagotovil minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek, omenjenih deset milijonov naj bi bilo namenjenih za program, še 42 milijonov, ki bi jih vložili v omenjeno prenovo železniške infrastrukture pa so bi prejeli od Direkcije za infrastrukturo .Investicije je na koncu komentirala tudi kandidatka Pavlica, ki je v ospredje postavila gradnjo amfiteatra, ki bo po njenem mnenju imel "velik vpliv za celo regijo".