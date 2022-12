Boj med strankama: v Mariboru NSi podprla Arsenoviča, SDS Kanglerja

Nova poteza Nove Slovenije, ki je na desnici prinesla burne odzive. Odločili so se namreč, da v drugem krogu lokalnih volitev v drugem največjem slovenskem mestu podprejo Saša Arsenoviča. S tem so stopili na stran Gibanja Svoboda, ki so podporo prav tako izrekli slednjemu kandidatu. Franc Kangler se medtem lahko pohvali s podporo največje opozicijske stranke SDS.

Trenjem med NSi in SDS še ni konec. Po tem, ko je prvi mož krščanskih demokratov Matej Tonin že razburil z izjavo, da stranka z Janezom Janšo ne stopi več v vlado ter da je na slovenski desnici potrebna temeljita samorefleksija, je SDS prejela še en udarec. NSi se je namreč odločil, da v drugem krogu volitev v Mariboru podpre kandidata, ki ga je pred tem že podprlo Gibanje Svoboda. icon-expand Saša Arsenovič in Franc Kangler FOTO: Damjan Žibert Krščanski demokrati tako stojijo za sedanjim mariborskim županom Sašo Arsenovičem. Kot so pojasnili, so se za ta korak odločili, ker so z Arsenovičem dobro sodelovali že v preteklem mandatu. Največja opozicijska stranka SDS je medtem v drugem največjem slovenskem mestu podprla nekdanjega župana Franca Kanglerja. Ki je v odzivu zapisal, da ga odločitev NSi ne preseneča ter da pričakuje rekonstrukcijo vlade, ki bo brez Socialnih demokratov in Levice. PREBERI ŠE Tonin leve vlade označil za nesposobne. 'Vodile so jih instant stranke novih obrazov' Tonin je sicer v pismu članstvu NSi sporočil, da je sedanje stanje, ko levica že desetletje zmaguje na volitvah, slabo za demokracijo. V prihodnosti pa si želi, da bi desnica našla novega kandidata za predsednika vlade.