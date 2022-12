Čaga na Gosposki

Večerni sprehod po središču Maribora je bil tokrat povsem drugačen kot pred natanko desetimi leti. Začetek decembra je takrat mineval v znamenju protestov na ulicah, s katerimi so takratnemu županu Francu Kanglerju Mariborčani sporočali: "Gotof si!" Desetletje pozneje pridemo na Grajsko ulico, kjer je Kangler v prostorih svoje stranke čakal, ali mu bodo meščani znova zaupali ključe tamkajšnjega Rotovža. Dve ulici stran pa je Saša Arsenovič računal, da bodo ostali v njegovem žepu.

V prvem krogu letošnjih lokalnih volitev niti aktualni župan Saša Arsenovič niti njegov (vnovični) izzivalec Franc Kangler nista zbrala zadostnega števila glasov, zato ju je čakal še drugi krog. Oba sta računala, da bosta volivce vendarle uspela prepričati. Ko po zaprtju volišč pridemo na Grajsko ulico, kjer je pri hišni številko 7 osvetljeno 1. nadstropje. Tam ima namreč prostore Kanglerjeva zunajparlamentarna stranka NLS, v pisarni pa so že zbrani njegovi podporniki. Na mizi so sladki in slani prigrizki, sokovi in priložnostna steklenica vina z nalepko s katere se smeji Kangler. Tudi sam je tam, z ljudmi kramlja zelo dobro razpoložen in nasmejan, nato pa se umakne v pisarno. Ko petnajst minut pred osmo uro pride iz nje, nasmeh ni več tako širok. Prvi delni rezultati namreč kažejo, da mu vrnitev v mestno hišo ni uspela, saj je po številu glasov drugi za Arsenovičem.

"Tudi v redu. Voljo ljudstva je potrebno vedno spoštovati. Bo pa velika odgovornost vseh nas v mestu. Maribor ima velike izzive in tudi velike težave, zavedali se jih bomo šele po teh volitvah, verjemite mi," je Kangler poudarjal, da dobro pozna finance občine in projekte, ki so še odprti. Napovedal je, da bo politično še naprej aktiven in spomnil, da je bil že trikrat izvoljen za poslanca v državnem zboru, dvakrat za župana, večkrat za občinskega in državnega svetnika. Mestni svetnik bo sicer tudi zdaj v tem mandatu. Po izjavi se vrne nazaj v pisarno, razposajeni niso niti njegovi podporniki. Vzdušju primerno se v ozadju zasliši melanholična oda Mariboru Zorana Predina: "Moj Maribor bo vedno živ, z njim se dan začne. Če koga maš res tak fejst rad, tak nikdar ne umre. O, moj Maribor je tak fejst nor ...".

Po Grajski ulici se spustimo proti Grajskemu trgu, kjer je ob praznični gostinski ponudbi že čutiti pridih veselega decembra. Precej bolj žalostna je podoba nekdaj legendarne kavarne Astoria na vogalu, priljubljenega zbirališča mariborskih intelektualcev. Zeleno poslopje zdaj sameva, na zatemnjenih oknih pa so napisi: Oddamo v najem. Zavijemo levo na Slovensko ulico, kjer je pisarna Saše Arsenoviča in njegove liste Arsenovič za Maribor. Tudi ta je prazna, a osvetljena, v notranjosti je zaslon z njegovo podobo, na steklenem vhodu pa napis: "Maribor. Vsak dan boljši."

Arsenovičeva volilna pisarna

Še en zavoj levo pripelje na Gosposko ulico, ki je prav tako okrašena. Izložbe trgovin vabijo s prazničnimi popusti, vendar v nedeljo zvečer kupcev ni, so le posamezni sprehajalci. Pred hišno številko 8 pa je precej bolj živahno. V Galeriji Gosposki so zbrani Arsenovičevi podporniki, pa tudi on, skupaj z družinskimi člani in najožjimi sodelavci.

Glede na odzive s terena je bil že prej optimističen: "Verjamem, da so volivci prepoznali in potrdili razvoj Maribora." Bolj ko so se urni kazalci pomikali naprej, več glasov je bilo preštetih. Premosorazmerno s štetjem je raslo tudi razpoloženje v njegovem štabu, kjer je nastala nepopisna gneča, zato je premikanje po malem prostoru postajalo precej oteženo.

Pomešamo se med njegove podpornike. Pravijo, da so v zadjih štirih letih napredek opazili predvsem pri infrastrukturnih projektih. Mojster borilnih veščin Tomaž Barada, ki se poteguje tudi za mesto predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, je dejal, da Arsenoviča, ki je bil pred vstopom v politiko znan kot lastnik več lokalov v starem mestnem jedru, pozna že več kot 20 let: "Je podjetna osebnost, veliko je ustvaril, v zadnjem mandatu pa je imel oči odprte tudi za šport. Spet se je odprlo kopališče Pristan, pa nogometni stadion, obnovila se je dvorana Tabor, ne smemo pozabiti tudi na novo teniško dvorano na Braniku. Tudi športniki smo prvič dobili plačane trenerje v občini," je naštel.

"Dokazal se je v tem mandatu, kljub nekaterim polenom, ki jih je redno dobival pod noge, ampak takšna je pač politika," je pripovedoval legendarni smučarski funkcionar Tone Vogrinec. Pošteno pa ga je razjezila anonimka z nanizanimi številnimi ostrimi očitki Arsenoviču, ki je z umazanimi podrobnostmi posegla tudi v zasebno življenje njegovih podpornikov. Konec tedna je pristala v nabiralnikih številnih Mariborčanov. "Mene je sram, da imamo v Mariboru tudi takšen poden od ljudi. Bilo bi zanimivo, če bi ljudi, ki so ta pamflet napisali, tudi odkrili in jih javno ožigosali. Tudi sam sem bil omenjen v tem pamfletu, in ko to bereš, preprosto ne moreš verjeti, da je to res. Tega se ne počne. In celo v volilnem molku se je to delalo. Pogovarjal sem se s prijatelji, kaj takšnega se v Ljubljani, Celju, Kopu, ne more zgoditi. Maribor je neko posebno mesto, kjer ta nivo lokalne politike včasih pade tako daleč pod normalnega, da je to grozljivo," je se hudoval.

Svoj očitek o umazani igri pa je imel sicer tudi Kangler. Če je po prvem krogu volitev še prišel čestitat v Arsenovičev štab, kjer sta se tudi rokovala, ga tokrat ni bilo. Čestital mu je kar preko novinarjev, saj mu je oponesel "nekatere poteze in laži, ki jih je izrekel v predvolilni kampanji".

Arsenovičevi podporniki pa se s Kanglerjevim neprihodom niso obremenjevali, veselo so nazdravljali novemu mandatu in razpravljali o starem. "Bilo je zelo malo resnih afer, ni bilo korupcije, klientelizma in ostale lokalne mariborske folklore, kjer je pri lokalni politiki človek že vajen mazohizma na ta način. Res sem si želel, da zdj ne bi šli desetletje nazaj v tisti čas Franca Kanglerja, ki smo ga dobesedno vrgli ven iz občine," je pripovedoval eden izmed zbranih v Arsenovičevem štabu, ko se je spominjal protestov konec leta 2012, ki so nato prerasli v Vseslovensko ljudsko vstajo.

Vse pa se je začelo v Mariboru. "Rekel bi, da je tiha večina mesta absolutno že bila nezadovoljna z načinom vodenja. Je pa trajalo, da je dozorelo to nezadovoljstvo, ki se je ob prvi priložnosti tudi izkazalo. Najprej je protestirala peščica ljudi, nato pa se je z vsakim protestom množica povečevala. In ko so ljudje to videli, so dobili neko upanje in pogum, potem pa je šlo samo še naprej. Nezadovoljni so bili z domačijskim pristopom, klientelizmom, z očitno korupcijo. Pika na i je bila, ko je nekdo želel namestiti radarje, ki jih je dejansko financiralo in postavilo zasebno podjetje, ki bi nato dejansko služilo na račun kazni. Načrtovano je bilo namreč da bi investicijo radarjev odplačevali s kaznimi. Da bi se denar Mariborčanov stekal v žepe zasebnikov, se je ljudem zdelo nepredstavljivo," sogovornik opiše, zakaj so se ljudje takrat obrnili proti Kanglerju, čeprav so mu dve leti pred tem podelili že drugi mandat na čelu mesta.

Torta in lahko noč Arsenovič je nazadnje slavil z več kot 60-odstotno podporo volivcev. Pripeljali so mu torto, odprli šampanjec, nazdravljali ob zvokih We are the champions in Štajerska se veseli.

Sam je volilni izid razumel kot potrditev dobrega dela, za naslednji mandat pa je napovedal prizadevanja za razvoj gospodarstva in stanovanjske problematike. "Želim si tudi zgraditi nove sodobne vrtce in šole, da bodo družine želele tukaj ostati in potem bo tudi gospodarstvu lažje," je poudaril.

