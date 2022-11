Celje: Šrot stavi na izkušnje, Kovač na sveže ideje

Pred drugim krogom je dejal, da je dokazal, da zna voditi občino, da dela strokovno, predano, s srcem, predvsem pa, da ima veliko znanja, izkušenj in idej. Gre za veliko odgovornost do vseh generacij, do okolja, podjetništva, gospodarstva in do vrste drugih pomembnih področij, ki sodijo v pristojnost lokalne skupnosti. " Zato si bom v kampanji prizadeval, da povabim čim več Celjanov in Celjank na volitve in da mi namenijo svoj glas, " je še dejal Šrot.

Pred drugim krogom je Kovač izrazil prepričanje, da si Celjanke in Celjani zaslužijo alternativo. Kot je dodal, verjame v zmago. " Želim si, da izkoristijo priložnost soodločanja o prihodnosti našega mesta in se zato ponovno odpravijo na volitve. Spremembe so nujno potrebne in zdaj je prava priložnost zanje ," pravi Kovač.

Matija Kovač po drugi strani meni, da je Celje zrelo za spremembe. Zahvalil se je volivcem, ki so v prvem krogu po njegovih besedah prepoznali pomen vrednot znanja, spoštovanja in sodelovanja. Naslednji dnevi so po njegovih besedah nova priložnost, da vsem, ki še dvomijo, dokaže, da je njegov pogled v prihodnost prava pot za Celje – zeleno, urbano in skupno.

Meni tudi, da je volilna kampanja v prvem krogu pokazala razlike med kandidati. Medtem ko nekateri problemov mesta, kot je sprejetje prostorskega načrta, po njegovi oceni nimajo za pomembne, jih sam postavlja na prvo mesto, tako kot oživitev mestnega središča in priložnosti za mlade. Želi si ustvariti okolje, ki bo spodbujalo vključenost vseh generacij in znalo uporabiti potencial vseh prodornih, ustvarjalnih ljudi, pa naj bo to s področja gospodarstva, znanosti ali kulture. Zadovoljen je, da kampanja mineva v spoštljivem tonu in da se ljudje množično aktivirajo za spremembe.

Poraženec prvega kroga županskih volitev Uroš Lesjak iz Gibanja Svoboda je v drugem krogu napovedal podporo Kovaču, saj so mu njegove vrednote blizu. Podprl ga je tudi Sandi Sendelbah z Liste Za Celje, ki meni, da je Kovač mlad, izobražen, povezovalen, strokoven, z dolgoletnimi političnimi izkušnjami na lokalni sceni in najpomembneje človek z vizijo za Celje.

V SLS pa so se v drugem krogu odločili podpreti Šrota, ker menijo, da najbolje pozna delovanje Celja, ima izkušnje in ekipo, da bo lahko delal še naprej dobro in učinkovito. Tudi v SDS so podprli Šrota, ker, kot so pojasnili, Kovač in njegov program nista v skladu z njihovimi vrednotami. Predsedstvo celjskega SD bo o morebitni podpori kateremu od kandidatov v drugem krogu po napovedih odločalo danes.

Upokojeni novinar Dela in poznavalec razmer na Celjskem Brane Piano je kot prijetno presenečenje označil to, da so volivci Šrota prvič poslali v drugi krog volitev. Spomnil je, da se ljudje izseljujejo iz Celja in da je bilo pred štirimi leti tam deset odstotkov več volilnih upravičencev. Na to je Kovač med kampanjo opozarjal, Šrot pa za te številke ni hotel slišati, je dodal.

Piano je še dejal, da je Celje v zadnjih desetih letih po višini dohodka na prebivalca zdrsnilo s tretjega na peto mesto v Sloveniji. "Celjani so ugotovili, da tako pomembno mesto ne more imeti župana, ki mu je opravljanje županske funkcije hobi v popoldanskem času. V drugem krogu kampanja ne bo vroča in kakšnih presenečenj ni pričakovati," je napovedal Piano. Nizka volila udeležba v prvem krogu volitev je po njegovi oceni bolj koristila Kovaču kot Šrotu.