Aleksander Pozvek se je odpravil v Celje. Knežje mesto, kjer že 24 let vlada Bojan Šrot. Tokrat ima resnega izzivalca v mladem arhitektu Matiji Kovaču. Če Kovač verjame, da lahko zmaga, pa Šrot zanj meni, da je le vajenec. Kdo med njima pozna točne podatke o občini in kdo ne, kdo je pravi poliglot in kdo zase trdi, da je brezmadežen?