Četrtne in krajevne skupnosti: veliko več kot le 'kuhanje golaža'

Na prihajajočih lokalnih volitvah bomo poleg župana in članov občinskega sveta volili tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. In če o pristojnostih župana in občinskega sveta vemo nekoliko več, pa delovanje najmanjših enot organizirane lokalne politične skupnosti večkrat ostaja nejasno. Kakšne so v resnici pristojnosti krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti? Ali "samo kuhajo golaž", kot jim nekateri radi očitajo, ali je rezultat njihovega dela viden tudi v izboljšanju življenja lokalne skupnosti skozi različne projekte in akcije?

Pristojnosti ljubljanskih četrtnih skupnosti (ČS) so v obeh zgoraj omenjenih aspektih. MOL namreč med odgovornosti ČS opredeljuje štiri glavne točke: obveščanje prebivalcev o pomembnih zadevah, organiziranje kulturnih, športnih in drugih prireditev, izvajanje programov s področja športa, kulture, sociale in varstva okolja ter pripravo načrta malih del. Na teh prireditvah nato res večkrat kuhajo golaž ali pečejo palačinke, a ob tem izvedejo še redno čistilno akcijo, poskrbijo za medgeneracijsko sodelovanje in za informiranje prebivalcev.

icon-expand Čistilna akcija v Ljubljani FOTO: Damjan Žibert

ČS dogodke večkrat ustvarijo v sodelovanju z drugimi društvi, kot so taborniki ali mladinska društva. Četrtnim skupnostim gre pripisati zasluge tudi za različna mala dela, kot je prenova lokalnih otroških igrišč. V krajevni skupnosti (KS) Črešnjevci-Zbigovci, ki je del občine Gornja Radgona, pa delujejo malo drugače. David Roškar, član KS je povedal, da sicer tudi organizirajo različne dogodke, a da je njihova prioriteta infrastruktura. "Tako so se odločili krajani," je povedal Roškar, ko mi je pojasnil, da je "na periferiji oziroma podeželju prioriteta vseh gradnja". "Bodisi gradnja cest, bodisi vodovoda, bodisi kanalizacije. Kajti zavedamo se, da za tem zaostajamo," je povedal.

icon-expand Nove kolesarske poti v Gornji Radgoni

V KS Črešnjevci-Zbigovci so tako v zadnjem štiriletnem mandatu delali "projekte, od katerih imajo največ naši krajani in krajanke," je pojasnil Roškar. Ker je prioriteta omenjene KS infrastruktura, to pomeni, da so vlagali predvsem v obnovo cest. "Skušali smo čim več asfalta spraviti na periferijo, skušali smo tudi sprotne zadeve reševati. Te smo probali v čim večji meri rešiti, je pa sigurno tu in tam kakšna zadeva ostala. Pri proračunu pa nismo mogli bistveno posredovati," je dodal. Kljub infrastrukturni prioriteti pa v KS Črešnjevci-Zbigovci organizirajo tudi različna predavanja. "V zadnjih dveh letih so bila ta vezana predvsem na temo izobraževanja preventivnih ukrepov glede covida, smo pa imeli tudi več predavanj o pravilni rabi defibrilatorja," dogajanje v skupnosti opiše njen zvesti član. Lokalne prebivalce o dogodkih sicer obveščajo z letaki in preko družbenih omrežij. "Preko družbenih omrežij bolj stavimo na mlade, dočim starejši ljudje imajo rajše neki papir, ki ga dobijo v roko," še doda.

icon-expand V krajevnih skupnostih Občine Gornje Radgone si prizadevajo predvsem za obnovo cest.

V skupnosti organizirajo tudi različne povezovalne dogodke in druženja, pri čemer je Roškar izpostavil sodelovanje z društvom upokojencev in s krvodajalci. "Nudimo jim finančna sredstva in prostor, kjer lahko izvedejo svoje dogodke," je pojasnil. Ali torej krajevne in četrtne skupnosti lahko vplivajo na izboljšanje lokalnega življenja? "Kot KS imamo sigurno večji vpliv na izboljšanje življenja, kot če bi ravnali posamezno. Večjo težo ima namreč, če do župana s sprejetim sklepom pride svet KS, kot pa sam posameznik," je prepričan Roškar. Ta meni tudi, da je demokracija od spodaj navzgor pomembna. "To je dodatni člen v verigi, ki pripomore k temu, da se reši marsikatera težava, ki se sprva zdi nerešljiva," je dejal. Tako delovanje ožjih delov občine morda res ne vpliva na višino plače lokalnega prebivalca, a izgleda, da krajevne in četrtne skupnosti svojim prebivalcem omogočajo, da je njihov glas slišan in tako delujejo kot vezni člen.

icon-expand Modernizacija ulice s kolesarsko potjo v Gornji Radgoni FOTO: Občina Gornja Radgona

"Župan ima krajevne skupnosti kot nekakšno posvetovalno telo. Praksa je, da naše krajanke in krajani s svojimi problemi pridejo na naše uradne ure, ki so enkrat tedensko. Mi pa nato te zaznamke beležimo in jih skušamo rešiti. Predloge podamo na občinsko upravo, oni pa pripravijo potrebne dokumente. Večinoma nas v občini upoštevajo," razloži član KS. Podobno pa je tudi v ljubljanskih četrtnih skupnostih, trdijo na občini. "Pri učinkovitem upravljanju mesta je potrebno tesno povezovanje s četrtnimi skupnostmi in zagotavljanje sodelovanja v procesih odločanja. ČS je omogočeno, da se z dajanjem pobud, predlogov ter sodelovanjem z mestnim svetom, županom in mestno upravo tvorno vključujejo v postopke oblikovanja odločitev," so zapisali na MOL.

icon-expand Ena izmed pristojnosti ljubljanskih četrtnih skupnosti je tudi priprava načrtov malih del. V ČS Moste so tako prenovili otroška igrišča. FOTO: Aljoša Kravanja

Glavna pristojnost ožjih delov občine je tako enaka: vse imajo v osrčju delovanja skrb za lokalno prebivalstvo. Člane skupnosti povezujejo skupni interesi in potrebe na področju zagotavljanja pogojev za boljšo kvaliteto življenja. Večina nalog v pristojnosti četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti se tako nanaša na področja malih del, lokalnih javnih služb, varstva okolja, osnovnega šolstva, varstva otrok in drugih. Vseeno pa se njihove natančne pristojnosti razlikujejo, saj ima vsaka posamezna občina lasten statut, ki določa tudi naloge in odgovornosti ožjih delov občin. Kakšna pa je razlika med krajevnimi, četrtnimi in vaškimi skupnostmi? Vse tri različice ožjih delov občine temeljijo na Zakonu o lokalni samoupravi, ki določa, da mora občinski svet - ko ustanavlja ožje dele občine - upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja. V praksi to največkrat pomeni, da se ožji deli občine razlikujejo predvsem po velikosti in po načinu ureditve občine. Vaške skupnosti so tako ustanovljene v občinah, ki ima dele občine razdeljene na vasi, krajevne so navadno naselja občin ali mestnih občin, četrtne skupnosti pa so ožji del mestnih občin. Delovanje skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

icon-expand V ljubljanskih četrtnih skupnostih sodelujejo tudi z domovi starejših občanov, saj poudarjajo pomembnost medgeneracijskega sodelovanja. FOTO: Miro Majcen