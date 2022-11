Davek centralizacije: staranje, pomanjkanje služb in drago življenje

Staranje prebivalstva, odliv možganov in beg iz slovenskih mest v prestolnico so pojavi, ki zaznamujejo tudi primorsko regijo. Kandidati za župane iz občine Koper in občine Divača imajo svojo vizijo, kako rešiti dolgotrajen problem, ki že leta – tako kot v drugih manjših krajih po državi – nažira življenje na Obali in Krasu.

Centralizacija je proces, kjer se celotna država vodi iz enega centra oziroma prestolnice, kjer je tudi pritok delavcev največji. Ceno za centralizacijo v Sloveniji plačuje tudi Ljubljana, saj je prometno preobremenjena, cene nepremičnin so z vsakim dnem višje, demografski pritisk pa povzroča težave javnim službam. Država se centralizira na področje Ljubljane, vse okoli pa se ukinjajo delovna mesta, kar manjšim krajem zmanjšuje moč in razvojni potencial. Mesta se brez gonilne delovne sile ne morejo razvijati in ne morejo ustvarjati dobička, posledično pa propadajo. Manjša mesta torej klonejo pred prestolnico v vsakem smislu te besede.

V Kopru se starajo hitreje od slovenskega povprečja

Koper je prestolnica slovenske Obale, velja pa tudi za eno najstarejših mest v Sloveniji in je kulturno in gospodarsko razvita občina. Kot večino drugih mest v Sloveniji pa tudi njih pestijo staranje prebivalstva, odliv možganov in infrastrukturna vprašanja. Slovenija se še zlasti v zadnjem času sooča s številnimi ekonomskimi in socialnimi izzivi, ki nastajajo zaradi padanja rodnosti in staranja prebivalstva. Sredi leta 2020 je imela občina Koper približno 52.770 prebivalcev. Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 143 oseb, starih 65 let ali več, navaja Statistični urad. Pišejo še, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji.

Alan Medveš, kandidat iz stranke Levica, je pojasnil, da te težave niso tako izrazite kot drugod, saj prebivalstvo pri nas skozi leta počasi narašča zaradi priseljevanja, ki se dogaja, k čemur morda prispeva (med drugim) tudi prisotnost univerze v mestu. Je pa dejal, da zaznavajo tudi odhajanje in zahajanje mladih predvsem v Ljubljano ter selitev mladih družin iz Istre v smeri Krasa, kjer so nepremičnine bistveno cenejše. Koper se postopoma gentrificira in turistificira, zaradi česar nepremičnine in življenje tu postajajo čedalje dražji, je pojasnil Medveš. Pojav je označil za kompleksen družbeno-ekonomski problem, ki ga moramo reševati predvsem z grajenjem takega lokalnega in širšega okolja, ki bo mladim zagotavljalo spodbudno, varno in kvalitetno okolje za razvoj svojih karier, družin.

Še eden izmed kandidatov, Igor Colja iz stranke SDS, vidi razlog za beg možganov tako v prestolnico kot v tujino v slabšanju davčne politike levih vlad in prenizke plače za delo tistih, ki vse življenje vlagajo v znanje in svoj podjetniški potencial. Meni, da imamo tako socialno politiko, ki nagrajuje nedelo in tiste, ki sistem izkoriščajo.