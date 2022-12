Do 10. ure 29 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka

Največ obravnavanih zadev se nanaša na domnevne kršitve volilnega molka z deljenjem letakov oz. propagandnega materiala v hišne predalčnike na območju Maribora. Pri ostalih šestih zadevah pa gre za sporne objave na družbenih omrežjih in se nanašajo na občine Komenda, Sežana, Bled, Piran, Logatec in Kanal.

V Sloveniji danes poteka drugi krog županskih volitev v 47 občinah, v katerih v prvem krogu nihče od kandidatov ni dobil potrebne večine za izvolitev. Državljani o tem, kdo bo naslednja štiri leta sedel na županskem stolčku, odločajo tudi v šestih od 12 mestnih občin.

Volilni molk bo trajal do zaprtja volišč oz. do 19. ure. V tem času je prepovedano kakršno koli nagovarjanje volivcev.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja volilne kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve. Danes od 7. do 19. ure je kršitve mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.