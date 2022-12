V Dornavi po vseh preštetih glasovih zmagal Matej Zorko, v Dravogradu Anton Preksavec

Počasi zaključujemo volilno leto, ostalo nam je samo še, da se na svoje stolčke postavijo župani. Poglejmo, kako kaže kandidatom za župana 41 nemestnih občin.

BLED

Na Bledu se potegujeta dva kandidata in sicer Anton Mežan ter Janez Fajfar. Negotov je izid na Bledu, kjer je Janez Fajfar, ki županuje že 16 let,

prejel 44,2 odstotka glasov. Znan blejski čarodej in kočijaž Anton Mežan, ki prav tako kot Fajfar kandidira s podpisi volivcev, pa 45,6 odstotka glasov oziroma 52 glasov več. Zmagal je tudi na volitvah za občinski svet.

Volilna kampanja na Bledu je bila precej ostra. Po družbenih medijih so se namreč širili različni očitki in anonimke, volilni plakati s Fajfarjevo podobo pa so porisani in potrgani. Fajfar je po prvem krogu izrazil upanje, da se bodo razmere pred umirile. "Ti udarci niso bili direktni, ampak iz strani, in tudi ne vemo vedno, od koga," je pojasnil župan. Kot je dodal, se to pač med volitvami dogaja in je treba stopiti preko tega.