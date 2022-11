DVK razpisala drugi krog županskih volitev v 47 občinah

Kot so še sporočili z DVK, bodo v drugem krogu volivke in volivci županjo oz. župana izbirali v občinah Bled, Brda, Brežice, Celje, Cerkno, Destrnik, Divača, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorišnica, Gornja Radgona, Ig, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kanal ob Soči, Komenda, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kranj, Kranjska Gora, Krško, Laško, Lendava, Logatec, Maribor, Mengeš, Mežica, Mokronog-Trebelno, Moravče, Murska Sobota, Nova Gorica, Piran, Puconci, Rogašovci, Sežana, Središče ob Dravi, Sveti Jurij ob Ščavnici, Tolmin, Trebnje, Velike Lašče, Veržej, Škofljica, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji in Žiri.

DVK je na dopisni seji sprejela tudi sklepe o imenovanju volilnih odborov na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini za izvedbo glasovanja na treh zakonodajnih referendumih, ki bodo to nedeljo.